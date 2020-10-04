والي مراكش يتفقد مشاريع تنموية بالمدينة الحمراء

إبراهيم مغراوي من مراكش

قام والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السبت، بزيارة تفقدية للمرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء التي هي في طور الإنجاز، في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة.

وخلال هذه الزيارة اطلع والي جهة مراكش آسفي على سير أشغال حديقة باب الخميس، التي يتم إنجازها وفق طراز الحدائق الأندلسية. كما تفقد ورش تهيئة السور التاريخي المحاذي لها، ووقف على تقدم الأشغال بدار الشباب بحي قبور الشهداء، وكذا الحديقة التي توجد على طول السور بالحي نفسه.

وتفقد والي جهة مراكش أيضا المكتبة والنادي النسوي ودار الشباب بحي الكدية، بحضور الكاتب العام لعمالة مراكش، ومسؤولين عن المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، والوكالة الحضرية، وشركة العمران مراكش، والمديرية الجهوية للشباب والرياضة.

وشكلت هذه الزيارة التفقدية، التي تأتي في إطار تتبع المشاريع التنموية الكبرى، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، مناسبة للوقوف على تقدم الأشغال بالأوراش المفتوحة، والتي شارف معظمها على الانتهاء.