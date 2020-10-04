24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "قراءة الكتب.. طرح مغاير"
- حلاوة جني التفاح تطرد "مرارة بطالة" مئات الشباب في إقليم ميدلت
- حملة كنز الدار
- هذه أوجه التشابهِ بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا
- السلطات تحتوي غضب موظفي "مجلس البيضاء"
أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.80)
أخنوش يوصي "الأحرار": العمل في الميدان وتجاهل الأصوات النشاز (1.00)
- "التجمّع" يراهن على انتخابات 2021 .. ومؤتمر استثنائي في الأفق - (135)
- "البوليساريو" تؤازر حيدر وتعترف بالتخطيط لإشعال منطقة الكركرات - (126)
- "برلمان الأحرار" يختار التجديد .. والرفض يلاحق "تجار الانتخابات" - (104)
- "منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون - (92)
- رصيف الصحافة: فتح الحدود يجمع لشكر بمقرب من رئيس الجزائر - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
والي مراكش يتفقد مشاريع تنموية بالمدينة الحمراء
قام والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السبت، بزيارة تفقدية للمرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء التي هي في طور الإنجاز، في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة.
وخلال هذه الزيارة اطلع والي جهة مراكش آسفي على سير أشغال حديقة باب الخميس، التي يتم إنجازها وفق طراز الحدائق الأندلسية. كما تفقد ورش تهيئة السور التاريخي المحاذي لها، ووقف على تقدم الأشغال بدار الشباب بحي قبور الشهداء، وكذا الحديقة التي توجد على طول السور بالحي نفسه.
وتفقد والي جهة مراكش أيضا المكتبة والنادي النسوي ودار الشباب بحي الكدية، بحضور الكاتب العام لعمالة مراكش، ومسؤولين عن المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، والوكالة الحضرية، وشركة العمران مراكش، والمديرية الجهوية للشباب والرياضة.
وشكلت هذه الزيارة التفقدية، التي تأتي في إطار تتبع المشاريع التنموية الكبرى، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، مناسبة للوقوف على تقدم الأشغال بالأوراش المفتوحة، والتي شارف معظمها على الانتهاء.