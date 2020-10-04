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قبائل الصحراء تشجب إحداث كيانات معادية للمملكة

قبائل الصحراء تشجب إحداث كيانات معادية للمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 12:15

شجب منتخبو وشيوخ وأعيان قبائل الصحراء المغربية بعمالة إقليم طرفاية، إحداث كيانات معادية للوحدة الترابية تخدم الأجندات الأجنبية وتستغل أجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل المس بالسيادة والثوابت الوطنية.

وشددوا، في بلاغ أعقب اجتماعا عقد أمس السبت بطرفاية، على أن "هذا الكيان الوهمي المزعوم الذي يخدم بالأساس أجندة انفصاليي "البوليساريو" ومن معهم، يسوق دعوات تحريضية واستفزازية تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومكتسباتها الدستورية والحقوقية".

وندد ممثلو سكان إقليم طرفاية بالإجماع، بهذا العمل الاستفزازي "الذي ألف المغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة، وكذا المنتظم الدولي، سماعه ووقوعه كلما اشتد الخناق على انفصاليي البوليساريو بتندوف، وانكسرت شوكتهم وانكشفت ألاعيبهم وأكاذيبهم وادعاءات من يدعمهم من الجارة الشرقية".

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