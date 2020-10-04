تعليق الدراسة الحضورية في 3 مؤسّسات بالنّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

قرّرت المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنّاظور تعليق الدّراسة الحضورية في 3 مؤسّسات تعليمية بالإقليم، لمدّة أسبوعين، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بها.

واعتمدت المديرية الإقليمية، ابتداءً من يوم الاثنين، نمط "التّعليم عن بعد" في كلّ من مجموعة مدارس زرورة المركزية، والقسمين الأول والثاني بفرعية اعزيزاتن التّابعة لمجموعة مدارس النجاح بجماعة إعزانن، والثانوية التأهيلية ابن النّفيس بمدينة العروي.

وفي السّياق ذاته، قررت المديرية الإقليمية استئناف الدّراسة الحضورية في ثانوية طارق بن زياد الإعدادية بالنّاظور، بعد التأكد من التّحاليل السلبية لجميع مخالطي الحالة السابقة في المؤسّسة.

ويأتي هذا القرار بالتّنسيق مع السلطات الترابية والصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وجمعيات الآباء بالمؤسسات المعنية، وتنفيذا للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتدبير الموسم الدراسي الحالي في ظلّ جائحة "كورونا".