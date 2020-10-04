سبتة تقترب من 200 حالة نشطة مصابة بـ"كورونا"

جمال سماحي من تطوان

يقترب ثغر سبتة من تسجيل 200 حالة نشطة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، جراء تصاعد معدل الإصابة بالوباء على مستوى المدينة، إذ يتابع 191 شخصا البروتوكول العلاجي المعمول به؛ من ضمنهم 176 مصابا في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، و15 شخصا آخر بالمستشفى الجامعي.

وحسب معطيات الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة والمديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، فإن إجمالي المصابين بالفيروس التاجي بلغ، منذ بداية الجائحة وإلى حدود ظهر الأحد، 725 حالة؛ منها 524 حالة تعافت من المرض، و10 حالات وفاة، وفق آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" بالمدينة السليبة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن من ضمن المصابين الـ15 الذين يتابعون في الوقت الراهن علاجهم بالمستشفى الجامعي لسبتة هناك 5 أشخاص بغرفة العناية المركزة، و4 بقسم الطوارئ.

يذكر أنه جرى تسجيل، منذ مساء السبت وإلى حدود منتصف الأحد، 12 إصابة مؤكدة جديدة وحالتي شفاء.