نقابة تعليمية: "الفساد" يتفشى في مديرية الرباط

هسبريس من الرباط

قالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إن "المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط أرست منهجها في تدبير الدخول المدرسي الحالي على الإقصاء والترهيب ضد كل الأصوات المناضلة مقابل الامتيازات والمحاباة للموالين، مجسدة شعار الفساد مبدأ تدبيري، والإقصاء والترهيب سلاح ضد خصومي، والامتيازات والمحاباة هدية لأصدقائي، فأنا المسؤول أقرر ما أريد فهناك من يحميني".

وسجّلت الجامعة الوطنية للتعليم، من خلال مكتبها الإقليمي بالرباط، ما أسمته "الحجم الكبير كما ونوعا من الفساد والاختلالات والعشوائية والارتجالية والفوضوية الذي تعرفه مصالح المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط خلال تدبيرها للشأن التعليمي الإقليمي في جميع المستويات؛ خصوصا منها الإدارية والتربوية والمالية البعيدة عن مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة، كأهم المرتكزات التي يقوم عليها ورش إصلاح المدرسة العمومية".

وأشارت النقابة، في بيانها حول الدخول المدرسي، إلى "تفشي كل أوجه الفساد والفوضى والعشوائية والارتجالية في مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية في ظل انتشار وباء من نوع آخر، ويتعلق الأمر بوباء الزبونية والمحسوبية والمحاباة بناء على منطق الموالاة والمكانة الاجتماعية والانتماء السياسي والنقابي"، و"تعطيل اللجان الإقليمية للتتبع والتشاور"، و"رهن تدبير الموارد البشرية والتحكم في مختلف العمليات المرتبطة بها بيد موظفتين بهذه المصلحة"، و"جعل زيارة مصلحة تدبير الموارد البشرية والممرات المتواجدة بها كابوسا لدى نساء ورجال التعليم بسبب الترهيب والتهديد".

وورد ضمن البيان ذاته "اللامبالاة في التعاطي مع تنبيهات وملاحظات الشركاء الاجتماعيين بخصوص بعض الاختلالات التي تطال عملية تدبير الموارد البشرية"، و"عدم الإفصاح عن المعطيات الحقيقية الخاصة بالبنيات التربوية ووضعيات هيئة التدريس ولائحة الفائض والخصاص"، و"تزوير رئيس مصلحة الموارد البشرية لمعطيات الدخول المدرسي لهذا الموسم من خلال تقاسم بعض المعلومات المغلوطة مع الشركاء الاجتماعيين وللرأي العام"، و"التستر على المناصب الشاغرة الخاصة بحركة النظار والخاصة بتعيينات الخريجين الجدد لمسلك الإدارة التربوية فوج 2020"، و"التستر على المناصب الشاغرة الفعلية لأطر المصالح المالية والمادية".

وبعدما استرسلت النقابة في سرد المشاكل التي تعرفها المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط، أعلنت عزمها "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط يوم الأربعاء القادم، احتفاء باليوم العالمي للمدرس، واحتجاجا على الاختلالات والفوضى التي تعرفها المديرية الإقليمية خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية، وكذلك تضامنا مع معركة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي نضالات الفئات التعليمية الأخرى"، كما أعلنت أيضا عن "تنظيم اعتصام داخل بهو المديرية سيحدد تاريخه في حينه"، و"تنظيم ندوة صحافية لفضح جميع الخروقات والاختلالات التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية بالرباط بالتفصيل وذلك في وقت لاحق".