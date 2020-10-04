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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة سوس - ماسة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة سوس - ماسة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة سوس - ماسة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 23:54

أحصت جهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 6373 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، حسب البيانات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة عند الساعة الخامسة من مساء الأحد، على أكادير إداوتنان بـ114 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ32 حالة، وإقليم تارودانت بـ19 حالة، وتزنيت بـ6 حالات، وإقليم اشتوكة آيت باها بـ4 إصابات جديدة.

وارتفع إجمالي حالات التعافي بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 3444 حالة، بعدما شفي ستة مرضى إضافيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، يتوزعون على طاطا بـ5 متعافين وتارودانت بحالة واحدة.

وتميز الوضع الوبائي بالجهة، إبان الفترة المعلنة، بارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 74 حالة وفاة، إثر تسجيل 3 وفيات جديدة، تتوزع بين إنزكان آيت ملول بحالتيْ وفاة جديدة وأكادير إداوتنان بحالة واحدة.

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