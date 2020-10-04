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كُتّاب وآراء
كورونا يفتك بـ15 شخصا في جهة فاس خلال أسبوع
فتك وباء "كوفيد-19"، خلال الأسبوع المنصرم، بحياة 15 شخصا بجهة فاس مكناس، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 309 حالات وفاة، حسب ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة في عرضها للحالة الوبائية الأسبوعية.
وعرف الأسبوع نفسه على مستوى الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، حسب المصدر نفسه، تسجيل 407 حالات جديدة على صعيد جهة فاس مكناس، ارتفع معها إجمالي الإصابات بالوباء إلى 11853 حالة؛ وذلك مقابل تسجيل 474 حالة شفاء إضافية، انتقلت معها حصيلة حالات الشفاء من الفيروس بعموم الجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 11049 حالة.
وتميزت الحالة الوبائية بجهة فاس مكناس، من خلال معطيات الوضع الوبائي للأسبوع المنصرم، بتراجع حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الجائحة، عللته المديرية الجهوية للصحة بتشديد السلطات الإجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة وعي الساكنة بخطورة الوباء، مؤكدة على ضرورة مواصلة ذلك في مواجهة هذه الجائحة.