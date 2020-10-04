جهة بني ملال تسجل 169 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أعلنت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، الأحد، عن تسجيل 169 حالة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" و5 وفيات و72 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأحصت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة 68 حالة بإقليم بني ملال، و58 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و19 حالة بإقليم أزيلال، و12 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 6478 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 5213 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة للشفاء؛ من ضمنها حالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، و11 حالة بإقليم بني ملال، و20 حالة بإقليم خريبكة، و19 حالة بإقليم خنيفرة، و21 حالة بإقليم أزيلال.

وارتفع عدد الوفيات بجهة بني ملال خنيفرة، وفق المعطيات التي توفرها السلطات الصحية بالجهة، إلى 118 حالة وفاة جديدة، بعد الإعلان خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن 5 وفيات، واحدة بكل من إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح و3 حالات بإقليم خنيفرة.

وأشارت المديرية ذاتها إلى أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 1146 حالة؛ فيما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 103751 حالة.