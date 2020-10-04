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جهة الشّرق تحصي 72 إصابة بكورونا و3 وفيات
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:21
سجّلت جهة الشرق، في ظرف الـ24 ساعة الأخيرة، 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3706 حالات.
وهمّت الإصابات الجديدة عمالة وجدة-أنجاد التي سجّلت 42 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجل 18 حالة، وإقليم بركان 6 حالات، فيما سجّل إقليم تاوريرت 5 حالات، وأخيرا إقليم جرسيف حالة واحدة.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 2583 حالة، بعد التأكد من شفاء 37 حالة في كلّ من وجدة والناظور والدريوش وفكيك.
وفي السياق ذاته، توفي 3 مرضى بسبب الفيروس التاجي، اثنان منهم بإقليم فكيك، والآخر بعمالة وجدة-أنجاد، ليصبح عدد ضحايا الفيروس 85 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة سالفة الذكر.