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الرئيسية | جهات | جهة الشّرق تحصي 72 إصابة بكورونا و3 وفيات

جهة الشّرق تحصي 72 إصابة بكورونا و3 وفيات

جهة الشّرق تحصي 72 إصابة بكورونا و3 وفيات
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:21

سجّلت جهة الشرق، في ظرف الـ24 ساعة الأخيرة، 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3706 حالات.

وهمّت الإصابات الجديدة عمالة وجدة-أنجاد التي سجّلت 42 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجل 18 حالة، وإقليم بركان 6 حالات، فيما سجّل إقليم تاوريرت 5 حالات، وأخيرا إقليم جرسيف حالة واحدة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 2583 حالة، بعد التأكد من شفاء 37 حالة في كلّ من وجدة والناظور والدريوش وفكيك.

وفي السياق ذاته، توفي 3 مرضى بسبب الفيروس التاجي، اثنان منهم بإقليم فكيك، والآخر بعمالة وجدة-أنجاد، ليصبح عدد ضحايا الفيروس 85 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة سالفة الذكر.

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