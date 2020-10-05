"تدابير خاصة" تطلق "موسم القنص" بإقليم ميدلت

محمد آيت حساين

افتتحت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم ميدلت، الأحد، موسم القنص الجديد (2020-2021)، وسط مجموعة من التدابير والإجراءات التي توصي بها السلطات العمومية للوقاية من "كورونا" وتفادي انتشاره.

واتخذت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم ميدلت حزمة من الإجراءات لتدبير أفضل للموسم الجديد على مستوى المراقبة والمحافظة على الطرائد، بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم ميدلت، قصد ضمان افتتاح الموسم في أجواء جيدة ومناخ مناسب. كما ستقوم، بالموازاة مع ذلك، بتحسيس القناصين بضرورة احترام إجراءات "كورونا" لتفادي انتشار الوباء.

وقال يونس محب، المدير الإقليمي للمياه والغابات بميدلت، إن "موسم القنص لهذه السنة يأتي في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "قطاع المياه والغابات قام، بشراكة مع الجامعة الملكية للقنص، بإعداد دليل عملي لمزاولة القنص في سياق الجائحة".

وأضاف المسؤول الإقليمي للمياه والغابات، في تصريح لهسبريس، أن الدليل المذكور يحتوي على عدد من التدابير الخاصة بالقنص في ظل جائحة "كورونا"، منها إجراءات عامة اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الفيروس، فضلا عن تدابير خاصة للقنص، مشيرا إلى أن التدابير الخاصة تهم ثلاث مراحل، هي: الاستعداد للقنص، مزاولة القنص والتنقل.

وطالب المسؤول ذاته مزاولي القنص بتفادي التجمعات من أجل التصدي لانتشار وباء "كورونا"، مضيفا أن كل شخص ظهرت عليه أعراض الفيروس التاجي عليه الاتصال بالسلطات المختصة من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، مع ضرورة الالتزام بقواعد السلامة الصحية والتباعد الجسدي.

وستعمل مصالح المياه والغابات بإقليم ميدلت، بتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي وباقي المتدخلين، على السهر على مراقبة موعد افتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص به، والذي يحدد عددا من الطرائد المسموح بقنصها من كل نوع. كما ستسهر على حماية النقط التي قد تعرف حالات من القنص العشوائي عبر تنظيم دوريات ستتصدى للظاهرة، إلى جانب تشييد سدود ونقاط للمراقبة على مستوى الطرق والمسالك الغابوية.