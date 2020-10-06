"مجلس الشرق" يصادق على مشروع ميزانية 2021

هسبريس من الرباط

عقد مجلس جهة الشرق، الاثنين، أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة التي ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس الجهة، بحضور كل من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة –أنجاد، ونائبات ونواب الرئيس وأعضاء مجلس جهة الشرق، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بالمناسبة، إن "هذه الدورة تروم التأكيد على مواصلة اعتماد النهج التشاركي في إعداد البرامج وتنفيذ المشاريع، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بجهة الشرق".

ونوه المتحدث ذاته بالتنسيق الفعال والمجهودات الدؤوبة لمختلف الشركاء، من سلطات ولائية في شخص والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، ومن خلاله كافة رؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة، مشيدا في الوقت ذاته بالانخراط الدائم لأعضاء مجلس الجهة، سواء على صعيد المكتب أو الفرق واللجان، ومثمنا جهود الجميع ومساهمتهم في إبراز مقومات الحكامة الترابية.

وقال عبد النبي بعوي: "نغتنم أشغال هذه الدورة العادية لمجلس جهة الشرق لنستحضر بكل التزام التوجيهات الملكية السامية التي نستنير بحكمتها في بناء البرامج والمشاريع التنموية"، مضيفا: "نثمن ونسترشد دوما بعمق دلالات الخطب والرسائل المولوية التي ترسم لمكونات الأمة المغربية مسارات التقدم والنماء، وتضع بفعالية ونجاعة المعالم الكبرى للتنمية المستدامة، التي تثمن دور الرأسمال البشري وتحث على استثمار كل الطاقات والمؤهلات قصد تحقيق الإقلاع التنموي".

وعرفت الدورة العادية لشهر أكتوبر المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات تروم إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع دفتر التحملات الخاص بدعم المقاولات الصغرى والمقاول الذاتي في إطار برنامج "انطلاقة"، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار بجهة الشرق، كما تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة لإحداث وحدات لصناعة منتوجات من الخشب، ووحدة متخصصة في نجارة الألومنيوم ووحدة لتغليف الخضر والفواكه ووحدة لتصنيع مواد النظافة.

وانكب أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال الدورة، على دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإعداد دراسة تصميم التنقل الحضري على مستوى الناظور الكبير، وإحداث صندوق لدعم النساء في وضعية صعبة، وإجراء تدريبات لفائدة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2019-2020، ووضع المنصة التجارية "الكربوز" رهن إشارة المستفيدين في إطار برنامج الأنشطة المدرة للدخل.

وتدارس المجلس مشاريع تعديل اتفاقيات شراكة تهم بناء المراكز الاستشفائية الإقليمية الجديدة بإقليمي بركان وتاوريرت، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة يهم التعاون اللامركزي، ومشروع ميزانية مجلس جهة الشرق برسم السنة المالية 2021.