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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة
ياسين أوشن
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 22:35

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 20 حالة بإقليم بني ملال، و8 حالات بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم خنيفرة، و14 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و28 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 6796 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، 117 حالة شفاء إضافية؛ منها 51 حالة بإقليم بني ملال، و18 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و17 حالة بإقليم أزيلال، و28 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 3 حالات بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5630 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة حالة واحدة جديدة بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 124 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1041 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 104907 حالات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الاثنين، 1423 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 134695 حالة في المغرب.

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