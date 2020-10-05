95 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات بجهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، بجهة الشرق، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية، إلى 3802 حالة، بعد رصد 95 إصابة جديدة.

وتوزّعت الحالات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين عمالة وجدة-أنجاد التي سجلت 59 حالة، وإقليم تاوريرت الذي سجل 12 حالة، يليه إقليم جرادة بـ8 حالات، وإقليما الناظور وبركان بـ7 حالات في كل إقليم؛ فيما سجل إقليم جرسيف 3 حالات، وإقليم الدريوش حالة واحدة.

وفي السياق ذاته، تم التأكد من شفاء 55 مريضا من فيروس "كوفيد-19" في كلّ من وجدة وتاوريرت وجرسيف وبركان وجرادة والناظور والدريوش، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2637 حالة.

وتوفي بسبب الفيروس التّاجي 3 مصابين؛ من بينهم مريضان بعمالة وجدة-أنجاد، ومريض بإقليم الناظور، لتصبح حصيلة الوفيات 88 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.