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كُتّاب وآراء
إفران يتصدر إصابات "كورونا" الجديدة بجهة فاس
سجل إقليم إفران، في حصيلة يومية غير مسبوقة، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، متصدرا بذلك باقي عمالات وأقاليم جهة فاس مكناس من حيث عدد الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس؛ ما رفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالعدوى بهذا الإقليم إلى 361 حالة.
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، فقد سجلت الجهة، خلال الفترة المذكورة، 87 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"، ارتفعت معها الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بها إلى 12020 حالة.
وبينما لم تسجل أقاليم تاونات وبولمان والحاجب أية إصابة إضافية بالفيروس، توزعت باقي الحالات المؤكدة الجديدة على مكناس بـ15 حالة، وفاس بـ14 إصابة، ومكناس بـ16 حالة، وتازة بـ10 حالات، وصفرو بـ6 حالات، ومولاي يعقوب بحالة إصابة واحدة.
كما شهدت الفترة المذكورة على صعيد جهة فاس مكناس 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، سُجلت اثنتان منها بمكناس وواحدة بمولاي يعقوب؛ وهو ما رفع مجموع الوفيات بالجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 313 وفاة.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي، خلال الساعات المعنية، 63 حالة، ليرتفع معها إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس بعموم جهة فاس مكناس إلى 11168 حالة.
وتبعا للبيانات الرسمية، دائما، يتابع العلاج من مرض "كوفيد-19" ما مجموعه 539 حالة إصابة بالجهة عموما.