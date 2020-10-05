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الرئيسية | جهات | إخلاء سفينة من المتلاشيات بميناء مدينة الداخلة

إخلاء سفينة من المتلاشيات بميناء مدينة الداخلة

إخلاء سفينة من المتلاشيات بميناء مدينة الداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:10

تمكنت مديرية الموانئ بميناء الداخلة، صبيحة الاثنين، من إخلاء سفينة من المتلاشيات شكلت عرقلة كبيرة لمهنيي القطاع لمدة عشر سنوات، بإشراف طاقم مختص عن المديرية المذكورة.

ويأتي هذا القرار بعد تدخل جمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة، التي قامت بمراسلة المصالح المختصة وإيصال القضية إلى قبة البرلمان، وعيا منها بالخطورة الكبيرة التي باتت تشكلها هذه السفينة على المجال البيئي والعرقلة التي باتت تواجهها مراكب صيد السردين خلال عمليات إفراغ الأسماك برصيف الميناء.

وعبّر مجموعة من المهنيين في قطاع الصيد البحري بالجهة، لهسبريس، عن ارتياحهم لهذا القرار، الذي وضع حدا لمعاناة عشر سنوات بسبب الضيق الحاد للرصيف المخصص لإفراغ حمولة الأسماك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - marocain الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:17
أيحتاج هذا الى عشر سنوات.؟.ان مثال صارخ لبطء الادارة
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10
2 - 10 سنوات ؟ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:25
10 سنوات لحل مشكل بسيط ...كان بإمكان المسؤول المحلي أن يكون أكثر تحرك مع السلطات المعنية !
لا يعقل و لا يحتمل ؟؟؟
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