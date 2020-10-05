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كُتّاب وآراء
إخلاء سفينة من المتلاشيات بميناء مدينة الداخلة
تمكنت مديرية الموانئ بميناء الداخلة، صبيحة الاثنين، من إخلاء سفينة من المتلاشيات شكلت عرقلة كبيرة لمهنيي القطاع لمدة عشر سنوات، بإشراف طاقم مختص عن المديرية المذكورة.
ويأتي هذا القرار بعد تدخل جمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة، التي قامت بمراسلة المصالح المختصة وإيصال القضية إلى قبة البرلمان، وعيا منها بالخطورة الكبيرة التي باتت تشكلها هذه السفينة على المجال البيئي والعرقلة التي باتت تواجهها مراكب صيد السردين خلال عمليات إفراغ الأسماك برصيف الميناء.
وعبّر مجموعة من المهنيين في قطاع الصيد البحري بالجهة، لهسبريس، عن ارتياحهم لهذا القرار، الذي وضع حدا لمعاناة عشر سنوات بسبب الضيق الحاد للرصيف المخصص لإفراغ حمولة الأسماك.
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تعليقات الزوّار (2)
لا يعقل و لا يحتمل ؟؟؟