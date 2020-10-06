السلطات تمنع الدفن في "القبور الإسمنتية الجاهزة"

رشيد الكويرتي من فاس

دعت لجنة مختلطة إلى منع دفن الموتى في القبور الإسمنتية التي تم تجهيزها بالمقبرة الإسلامية الكائنة بحي بودرهم بمدينة صفرو، وتوقيف أشغال بناء هذه القبور، مع مطالبتها باستصدار رأي المجلس العلمي المحلي في الموضوع في أقرب الآجال.

وضمت هذه اللجنة، التي قامت بزيارة معاينة للمقبرة المذكورة، في صفوفها كلا من باشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية حبونة، وممثلين عن كل من المندوبية الإقليمية الصحة والمجلس الجماعي والمجلس العلمي المحلي، والمكتب الصحي البلدي ومصلحة الأشغال بالجماعة، فضلا عن المكلف بالمستودع الجماعي.

ووفقا لمحضر صادر عنها، اطلعت عليه هسبريس، سجلت اللجنة المعنية، خلال زيارتها إلى المقبرة الإسلامية بصفرو، قيام مصالح الجماعة الترابية ببناء ما مجموعه 114 قبرا من الأجور والإسمنت، مشيرة إلى أنه تم استعمال 29 قبرا من هذه القبور للدفن بالطريقة المذكورة، مع انبعاث روائح جثث الموتى منها.

يذكر أن هذه القبور أثارت الكثير من الجدل بعاصمة حب الملوك، حيث يؤكد الرافضون لها أن طريقة بنائها فوق سطح الأرض تخالف الضوابط الشرعية للدفن، وتجعل جثث الموتى معرضة للنبش من طرف الكلاب الضالة والمشعوذين؛ فضلا عن تسرب الروائح منها.