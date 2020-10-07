24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2313:2016:3419:0820:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن" (5.00)

  2. "بيان بوزنيقة" يعلن التوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية بليبيا (5.00)

  3. بوريطة: دعم الملك للأشقاء وحياد المغرب وراء نجاح الحوار الليبي (5.00)

  4. إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا‎ (5.00)

  5. السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | غيابُ طبيبة عن "ابن الطيب" يثير استنكار السكان

غيابُ طبيبة عن "ابن الطيب" يثير استنكار السكان

غيابُ طبيبة عن "ابن الطيب" يثير استنكار السكان
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 03:11

أثار رحيل طبيبة عن المركز الصحّي بابن الطيب إقليم الدريوش دون تعويضها، لأزيد من شهر ونصف الشهر، استنكارًا لدى السكان الذين طالبوا المسؤولين بضرورة تعزيز المركز بالموارد البشرية لاستفادة الجميع من الخدمات الطبية.

وصرّح أبو عبد السلام زكرياء، فاعل جمعوي بابن الطيّب، بـ"أن المركز الصحي يعيش خصاصًا من حيث الأطقم الطبية"، مؤكّدا أن "رحيل الطبيبة الرّئيسية الوحيدة بالبلدة دون تعويضها تسبب في حرمان السكان الذين يتجاوز عددهم 16 ألف نسمة من حقها في التّطبيب".

وزاد المتحدّث قائلا: "أصبح السكان في ظلّ الوضع الحالي يتكبدون مشاق الانتقال، منذ أزيد من شهر ونصف الشهر، إلى مدينة الناظور والمراكز الصحية للجماعات المجاورة لتلقي العلاجات والفحوصات الطبية اللازمة".

وأكّد زكرياء أن "السكان، بمؤازرة من فاعلين جمعويين، سبق لهم أن راسلوا المسؤولين عن القطاع في الإقليم دون جدوى، ليستمر الأمر على ما هو عليه"، مشيرًا إلى "أن الخدمات الطبية بالمركز أوكلت، حاليا، إلى ممرضات لا يسمح لهن تكوينهن المهني بذلك".

وكان النائب البرلماني فاروق الطاهري قد أثار، في سؤال كتابي موجّه إلى وزير الصحّة، قضية "غياب الطبيبة بالمركز الصحي بابن الطيب الدريوش"، "معاناة السكان من غياب الطبيبة التي غادرت منذ مدة لإكمال دراسة التخصص، مع انتداء طبيبة معوضة تزور البلدة مرتين في شهر كامل؛ ما يعمق من معاناة السكان مع قلة العرض الصحي المتوفر بالمركز".

واستفسر الطاهري، في السؤال الكتابي ذاته، عن "الإجراءات الواجب اتخاذها بتعيين طبيب رسمي بالمركز الصحي، وكذا التدابير المتعلقة بتأهيل المركز الصحي المذكور ليستجيب لطلبات وطموحات السكان".

وحاولت جريدة هسبريس ربط الاتصال، مرات عديدة، بمصطفى ديدوح، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالدريوش، لأخذ تصريحه حول موضوع "غياب الطبيبة عن المركز الصحي بابن الطيب"؛ غير أن هاتفه ظلّ يرن دون إجابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.