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الرئيسية | جهات | مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم مقابل تسجيل تلميذة

مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم مقابل تسجيل تلميذة

مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم مقابل تسجيل تلميذة
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:10

طالبت إدارة مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة طنجة وليّ أمر تلميذة بأداء مصاريف فصل دراسي بكامله؛ وهو ما يعادل 62 مليون سنتيم نظير موسم دراسي، قبل قبول تسجيلها ومتابعتها للدراسة بالمؤسسة التربوية في واقعة غريبة وصلت فصولها ردهات المحاكم.

وفي تفاصيل الواقعة، أكد "ط. ي"، والد التلميذة، أنه سبق أن قام بإعادة تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أيّ وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.

وأكد المتحدث ذاته لهسبريس أن المؤسسة تماطلت في الاستجابة لحكم المحكمة الصادر باسم الملك، متحججة بصعوبة التنفيذ، قبل أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات عملية تسجيل تلميذة جديدة بعد تاريخ صدور الحكم؛ وهو التقرير والإثبات الذي عللت به المحكمة حكم وقرار تسجيل الطفلة بالمؤسسة الخصوصية المعنية على الفور.

وأضاف والد التلميذة أن إدارة المؤسسة التعليمية بعثت إليه بمراسلة تتوفر هسبريس على نسخة منها، تتضمن شروطا تعجيزية قصد حث التلميذة على المغادرة من خلال إرغام وليّ أمرها على التكفل بمصاريف فصل دراسي يخصص للطفلة التي ستدرس به وحيدة في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وفق تعبيره.

واعتبر المصدر ذاته هذه الخطوة تعسفا غير مقبول ويتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التمدرس والتحصيل، مناشدا الإنصاف ورد الاعتبار مما طاله من شطط واستهتار وتمييز بين ابنته وبين باقي زملائها بالمؤسسة الواقعة بشارع بلجيكا في مدينة طنجة.

وعللت المؤسسة الخصوصية قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا للطارئ الصحي الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها، مطالبة الأب بأداء 62 ألف درهم شهريا أي ما يعادل 62 مليون سنتيم، لمدة 10 أشهر أي موسم دراسي كامل.

من جانبها، حاولت هسبريس، مرات عديدة، ربط الاتصال بإدارة المؤسسة الخصوصية المعنية وفعلت اتصالات متكررة على رقم الهاتف الثابت طيلة صباح يوم الاثنين وإلى غاية الخامسة من مساء اليوم نفسه دون أن تلقى اتصالاتها مجيبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - erra الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:22
واش بنيتهم باز أنا وليت كنتوقع أي حاجة من هاد المغرب
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58
2 - simo danmarkk الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:24
وما كا تاخدش هاد الثمن Harvard university مستحيل
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60
3 - محمد الحبيب نغريفي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:24
اعطوني ديك 60 مليون مابقيت كاع قاري
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90
4 - Aspro10g الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:25
واش داخلة فيها رحلة للقمر لمدة شهرين... الله اعطينا وجهكم نطبوا بيه كلشي ولا كزار فهاد البلاد
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70
5 - faress الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:25
سبق وان تكلمنا عن لوبي المدارس الخصوصية،والان وبالملموس،،62الف لشهر.ومدرسة ،62000-2000درهم شهرية المدرسة ،بقات لصاحبنا 60000درهم،هذا ماشي منكر،وشوفو شحال عندو مقسم .
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42
6 - محمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:27
62 مليون غادي يبني بها مدرسة جديدة ويشيط الخير
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54
7 - أم أحمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:27
والله لم أصدق ما قرأت في المقال، اللهم إن قلوبنا تستنكر هذه المظالم، عجزت عن الكلام لم ترد الكلمات أن تخرج من فرط صدمتي، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم ممن تجبروا وتسلطوا وعاتوا في الأرض فسادا، رحماك يا رب العباد، ليس لنا سواك.
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55
8 - يوسف الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:27
أوااااااه 62m, لم أدرس بذاك مبلغ حياتي كلها، إتقوا الله . مالقيت مانقول والله
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50
9 - محمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:29
اللهم إن هذا لمنكر شئ لايتقبله العقل 62 مليون هل هذه المدرسة أم مشروع تجاري معروض للعرض و الطلب يضحكون على دقون الناس رحمتك يا رب!!!!!!
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31
10 - حسن الاݣاديري الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:29
لوبي المدارس الخاصة دارو ما بغاو فالدراوش مساكن، العثب كل العثب على الدولة الغير المسؤولة لي خلات هاد اصحاب الشكارة يطغاو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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37
11 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:30
التعليم الخصوصي سوى جزء من الراسمالية المتوحشة التي أصبحت تستوحد على المشهد استنزاف المغاربة.
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34
12 - عبدووو الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:31
عندما يفتح الباب أمام ( مول الشكارة) تكون هده هي النتيجة، التعليم أصبح قطاع مربح لمنعدمي الظمير.
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14
13 - قاسم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:34
واااااااك وااااااك أعباد الله .فين وصل استهتار وإصرار المؤسسات الخاصة في مص دماء الشعب،اللهم ان هدا منكر .متى كان أصحاب اشكارة يقدرون معنى التعليم
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14
14 - عبد الله الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:34
في زمن كورونا تسمع عجائب يوما بعد يوم، وهذه واحدة منها!. لم يعد للدنيا عجائب سبع!
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7
15 - houssam الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:34
هادي ولات جامعة هارفارد ماشي مدرسة خاصة. وباء كورونا عرَّى على بزاف ديال الوجوه فالمغرب
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13
16 - مغربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:34
و الله لو كان الامر بيدي لامرت بردم المؤسسة بدل اغلاقها.
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15
17 - مغربي قح الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:35
حقيقة ان هذه المؤسسة وباقي مثيلاتها تعبر بوضوح عن الجشع المبالغ فيه دون الاكتراث بالحكم القضائي الصادر ضدها والتي لم تعمل على تنفيذه وهذا بحد ذاته تحقير للعدالة وضرب صارخ للمؤسسات الدستورية لهذا يجب الضرب وبيد من حديد على أيدي أرباب هذه المدارس الخاصة التي تضرب العملية التعليمية التعلمية والتربوية في الصميم.
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8
18 - زورو الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:37
المغرب بلد العجائب والغرائب .حتى الاحكام القضائية لا تطبق والقانون لا يسري على البعض .علامة الانحطاط والسير نحو الهاوية والفوضوية.
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12
19 - السماوي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:38
صافي هذا راه الهبال و الحماق و خرجان العقل...اش هادشي..حاولت نكتب ما لقيت ما نكتب....
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5
20 - بدون تعليق الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:39
والله ايلا هذه المؤسسة لم تترك لنا مانقوله... مطورين زعما بزاااف ولكن لن نقول لهم أن لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم بل سنقف لهم حتى يرجعوا للطريق واحترموا الشعب أو يخويو الميدان
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5
21 - Abdou67 الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:40
لا استغرب لمثل هذه الممارسات فبلاد السيبة مكاين لا حق لا والو وكاننا نعيش في غابة القوي يبسط سيطرته على الضعيف .لا وزراء ولا برلمانيين ولا مدراء عامون ولا اي احد يحاسب على افعاله ...بلد ان الوطن غفور رحيم .اختلاسات بالملايير للمال العام وفي الاخير تجد المختلس يتقلد مناصب اخرى واعلى من سابقتها
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7
22 - مغربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:40
اعتقد انه حان الوقت لانهاء التجارة في تمدرس الاطفال يجب احداث مدارس اولية شبه عمومية بقوانين تضاهي المدرسة العمومية اداريا
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4
23 - الحاج ولد الحاج الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:42
يجب تطبيق قانون المنافسة والاسعار ولاسيما فصل التمييز في تقديم الخدمة
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2
24 - محمد الأطلس الكبير الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:42
عطوني ديك 60 مليون نبني بها مدرسة في المغرب المنسي
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8
25 - fatima الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:45
هد شي ميمكنش كاع انا بيدي طلبولي مغادرة المدرسة بنفس المدينة طنجة ودرت على المداريس كاملين مدراسةةخاصة و الدولةوكولشي عامر شهر وحنا غير كندورو ولاكن بدون جدوى والحمد الله دبا لقيت موسية وكنشكر الأدارة ديالها ١
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1
26 - القنيطرة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:46
أنعطيوها أسرار تاع القنبلة الهيدروجنية . ولا للأسرار تاع. طائرة f 35.
هادو مالين هاد المدرسة واقلة ماشي من الكرة الأرضية كاع .
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2
27 - Jawhara الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:46
لو كنا في شهر أبريل لقلت أنها كذبة إبريل ! 62 مليون سنتيم مقابل 10 أشهر دراسية ! حتى مصاريف مدارس البعثات الأوروبية لا تصل لهذا السقف ! قالوا زمان :المال السايب كيعلم السرقة. أتمنى رد الإعتبار للمدرسة العمومية ولمدرسيها الذين كنت من طلابهم وأكن لهم كل الإحترام فبفضلهم أصبحت ماأنا عليه الآن وكلما سنحت لي الفرصة أزور بعضهم و أشكرهم .
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8
28 - محمد المربع الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:47
عفوا إنها مدرسة لتكوين علماء الذرة...
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4
29 - مواطن غيور1 الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:48
السلام عليكم
على الأب التوجه فورا للمحكمة لتنفيد الغرامات الجزائية عن التأخير، و كدا المطالبة ب 100 مليون تعويض عن الضرر المادي و المعنوي و النفسي الدي لحقه هو و عائلته و ابنته الصغيرة، و حتى جيرانه و أصدقائه...
كما عليه التوجه للنيابة التعليمية و الوزارة محملا لها المسؤولية و المطالبة بسحب الترخيص الدي تعطيه الوزارة ( رغم أني أعترف ان الوزارة تعيش في جزيىة الوقواق و لديهم مصالح مع أصحاب المدارس الخاصة)
و ديك الساعة شوف مول المدرسة آش غيدير.
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6
30 - محمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:53
نرى من هنا علا ان التعليم الخصوصي ما هو الا تعليم تجاري هدفه استغلال كل الضروف لتحقيق ما امكن من الربح وليس بناء اجيال لاكتساب العلم كما تفعل المدارس النامية التي تبني علماء ومبتكرين بفضلهم يرقي العالم من تكنولوجية وطب وهندسة واقتصاد وغير دالك من العلوم. نرى اليوم جاءزة نوبل في الطب hépatite C وجائزة نوبل للفضاء (Cosmologies ) بفضل التكوين وزرع حب العلم مند الصغر . فلا افهم مادا ستدرس هاده المدرسة لطفل ب62 مليون سنتيم ، هل حتى نهاية التخرج بشهادة دوكتوراه
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0
31 - لحسن الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:55
ما فيها عيب لكان الاب ديالها مليونير فاش جاتو
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-6
32 - عاءشة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:56
هذا المبلغ يكفي لدراسة الطب مدة ست سنوات في دولة اوروبية.
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2
33 - احمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:57
القطاع الخاص بالمغرب أصبح استعمارا جديدا يسن قوانين مجحفة ضد المواطنين دون وازع ولا رادع ولا من يحمي المواطن وتبقى دفاتر التحملات والتعاقدات مع الدولة حبر على ورق.
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0
34 - ذنوبها على راسها الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 20:58
هذا المدرسة الخصوصية مسكينة مغلوبة على امرها لان الحكم صدر بتحديد الغرامة التهديدية 500 والكونتور تيحسب عليها ....فملقات ما تدير ختارعة هذا السبة ولي مولف بالاحكام غادي يعرف ان هذا سبب تافه وواهي .....وتتبقى الكورة في ملعب القضاء واش هذا المبرر ان المدرسة امتلئة مبرر حقيقي ام واهي للافلات من أداء الغرامة التهديدية التي قد تصل اذا استمر تماطل المؤسسة في عدم التسجيل الطفلة لمئات الملايين من الدراهم
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0
35 - العربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 21:00
اين انت يا مصلحة الضراءب هل سمعت ياملصحة الضراءب ام الامر يقتصر على التجار الصغار . اما الصغيرة ستدرس بقوة القانون . فقط جبروت القوة ، ستراجع سجل التلاميد بالمؤسسة وستظهر الحقيقة ، من هنا يظهر مدى احترام المؤسسة للقانون بحسب هذه الرواية .مفتشية الشغل الاجراء . وزارة الصحة هي الاي تحدد البروتكول الصحي .وزارة التربية هي تححد دفتر التحملات .المهم في هذا الفيلم والقصة هي مصلحة الضراءب .انه المعاملات التجارية الصحيحة
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36 - للتوضيح فقط الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 21:01
62الف درهم ...لاتعني 60مليون سنتيم وانما هي 6 مليون سنتيم و الفين درهم ..اضنه خطأ مطبعي أو تهويل الأمر و يبقى حق الطفل في التمدرس ضروري و مؤكد بعيد عن كل التطاحنات السياسية و الحسابات الشخصية
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37 - aziz الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 21:08
ينبغي للآباء ولوزارة التربية الوطنية مؤازرة الطفلة ووالديها.
مالك المدرسة ينبغي أن يتعلم ويعلم أنه مجبر ومن واجبه توفير الخدمة لكل مواطن مقابل ثمن محدد.
ماشي فيرما يا مول الشكارة. هذا تعليم وتربية.
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