24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ودادية القضاة" تستنكر مغالطات منظمتين دوليتين
- ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"
- نادي لوهافر الفرنسي يراهن على خبرة خالد بوطيب
- الخبز والفقر
- رفيقي وخطاب ماكرون
مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم مقابل تسجيل تلميذة (5.00)
"بيان بوزنيقة" يعلن التوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية بليبيا (5.00)
إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا (5.00)
- بوعياش تصف تأثير تنفيذ عقوبة الإعدام على المجتمع بـ"الهمجي" - (213)
- "عروبة البربر" .. كتاب يقتفي أثر أصول قبائل أمازيغيّة إلى اليمن - (128)
- رفيقي: ردود مغاربة ضد ماكرون "شعبوية" .. وأزمة المسلمين ثابتة - (82)
- القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية" - (53)
- هل يبرّر "العدالة والتنمية" الفشل في الانتخابات بـ"فزاعة الداخلية"؟ - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم مقابل تسجيل تلميذة
طالبت إدارة مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة طنجة وليّ أمر تلميذة بأداء مصاريف فصل دراسي بكامله؛ وهو ما يعادل 62 مليون سنتيم نظير موسم دراسي، قبل قبول تسجيلها ومتابعتها للدراسة بالمؤسسة التربوية في واقعة غريبة وصلت فصولها ردهات المحاكم.
وفي تفاصيل الواقعة، أكد "ط. ي"، والد التلميذة، أنه سبق أن قام بإعادة تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أيّ وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.
وأكد المتحدث ذاته لهسبريس أن المؤسسة تماطلت في الاستجابة لحكم المحكمة الصادر باسم الملك، متحججة بصعوبة التنفيذ، قبل أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات عملية تسجيل تلميذة جديدة بعد تاريخ صدور الحكم؛ وهو التقرير والإثبات الذي عللت به المحكمة حكم وقرار تسجيل الطفلة بالمؤسسة الخصوصية المعنية على الفور.
وأضاف والد التلميذة أن إدارة المؤسسة التعليمية بعثت إليه بمراسلة تتوفر هسبريس على نسخة منها، تتضمن شروطا تعجيزية قصد حث التلميذة على المغادرة من خلال إرغام وليّ أمرها على التكفل بمصاريف فصل دراسي يخصص للطفلة التي ستدرس به وحيدة في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وفق تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته هذه الخطوة تعسفا غير مقبول ويتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التمدرس والتحصيل، مناشدا الإنصاف ورد الاعتبار مما طاله من شطط واستهتار وتمييز بين ابنته وبين باقي زملائها بالمؤسسة الواقعة بشارع بلجيكا في مدينة طنجة.
وعللت المؤسسة الخصوصية قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا للطارئ الصحي الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها، مطالبة الأب بأداء 62 ألف درهم شهريا أي ما يعادل 62 مليون سنتيم، لمدة 10 أشهر أي موسم دراسي كامل.
من جانبها، حاولت هسبريس، مرات عديدة، ربط الاتصال بإدارة المؤسسة الخصوصية المعنية وفعلت اتصالات متكررة على رقم الهاتف الثابت طيلة صباح يوم الاثنين وإلى غاية الخامسة من مساء اليوم نفسه دون أن تلقى اتصالاتها مجيبا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هادو مالين هاد المدرسة واقلة ماشي من الكرة الأرضية كاع .
على الأب التوجه فورا للمحكمة لتنفيد الغرامات الجزائية عن التأخير، و كدا المطالبة ب 100 مليون تعويض عن الضرر المادي و المعنوي و النفسي الدي لحقه هو و عائلته و ابنته الصغيرة، و حتى جيرانه و أصدقائه...
كما عليه التوجه للنيابة التعليمية و الوزارة محملا لها المسؤولية و المطالبة بسحب الترخيص الدي تعطيه الوزارة ( رغم أني أعترف ان الوزارة تعيش في جزيىة الوقواق و لديهم مصالح مع أصحاب المدارس الخاصة)
و ديك الساعة شوف مول المدرسة آش غيدير.
مالك المدرسة ينبغي أن يتعلم ويعلم أنه مجبر ومن واجبه توفير الخدمة لكل مواطن مقابل ثمن محدد.
ماشي فيرما يا مول الشكارة. هذا تعليم وتربية.