تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد-19" الجديدة في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تعافي 2018 حالة من فيروس "كورونا" في آخر الـ24 ساعة الماضية، في مقابل وفاة 41 شخصا.

وبلغ عدد الحالات الحرجة أو الخطيرة 434؛ منها 37 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، بينما العدد الإجمالي للحالات النشطة يساوي 19484.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ2553 حالة، فقد سجلت جهة البيضاء سطات 1420 حالة؛ منها 1019 بالبيضاء، و100 بسطات، و82 بالمحمدية، و80 ببرشيد، و71 بالنواصر، و35 بمديونة، و29 بالجديدة، و4 ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 271 حالة؛ منها 84 بالصخيرات تمارة، و57 بالخميسات، و40 بالقنيطرة، و30 بسيدي قاسم، و27 بسلا، و23 بالرباط، و10 بسيدي سليمان.

أما مراكش آسفي، فقد سجلت 161؛ منها 120 بمراكش، و16 باليوسفية، و11 بقلعة السراغنة، و10 بالصويرة، و4 بالرحامنة.

كما سجلت 158 بالشرق؛ منها 105 بوجدة أنجاد، و25 بجرادة، و10 بفجيج، و7 في كل من الناظور وبركان، وحالتان بتاوريرت، وحالة في كل من الدريوش و جرسيف.

كما سجلت 153 في جهة سوس ماسة؛ منها 96 بأكادير إدوتنان، و28 بإنزكان آيت ملول، و19 بتارودانت، و7 بشتوكة آيت بها، و3 بتزنيت.

وسجلت 113 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ منها 40 بطنجة أصيلة، و33 بتطوان، و19 بالمضيق الفنيدق، و16 بالحسيمة، و5 بالعرائش.

كما سجلت 69 في جهة درعة تافيلالت؛ منها 27 بالرشيدية، و24 بورزازات، و12 بميدلت، و4 بزاكورة، وحالتان بتنغير.

وسجلت 48 حالة في فاس مكناس؛ منها 16 بمكناس، و13 في كل من فاس وتازة، و3 حالات بالحاجب، وحالة في كل من تاونات وبولمان وإفران.

أما كلميم واد نون، فقد سجلت 27؛ منها 17 بكلميم، و8 بأسا الزاك، وحالة في كل من طانطان وسيدي إفني.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 20 حالة، و10 في جهة الداخلة وادي الذهب بالداخلة.

التوزيع الجغرافي لـ41 وفاة تتوزع على البيضاء بـ14 حالة، و5 بخريبكة، و3 بسطات، وحالتي وفاة في كل من سلا وأكادير إدوتنان ومكناس، ثم حالة واحدة في كل من قلعة السراغنة ووجدة أنجاد وتاوريرت وإنزكان آيت ملول وطنجة أصيلة وتطوان ووزان وأزيلال والرشيدية وتنغير وإفران وكلميم وآسا الزاك.