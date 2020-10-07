"سويقة جديدة" تعزز التنمية البشرية ببني ملال

حميد رزقي من أزيلال

جرى، الاثنين، افتتاح السويقة الجديدة تمكنونت ببني ملال والشروع في توطين 192 من الباعة الجائلين وتجار الخضر والفواكه الذين شرعوا في مزاولة أنشطتهم التجارية واستقبال الزبناء في ظروف جيدة بهذا الفضاء، الذي أنجز بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة بني ملال.

وتندرج هذه العملية، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس، في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات الإقليمية وكل الفعاليات المعنية بالمدينة لتنظيم الباعة الجائلين وتجار الخضر والفواكه بالسوق العشوائي "الغديرة الحمراء"، في فضاءات لائقة تضمن كرامتهم وتوفر لهم كل الشروط الأساسية لمزاولة أنشطتهم التجارية في أحسن الظروف.

وأوضحت المعطيات ذاتها أنه سيتم، بدءا من الأسبوع المقبل، الشروع في إنجاز أشغال تهيئة حي الغديرة الحمراء من طرف مؤسسة العمران، بعدما تمّ تخليصه من جميع مخلفات سويقة "الغديرة الحمراء" التي كانت تشكل لما يزيد من ثلاثين سنة نقطة سوداء في المدينة العتيقة.

وفي الصدد ذاته، جرى، مؤخرا، القيام بعملية إزالة وتحرير هذه السويقة التي تعد أقدم سوق عشوائي ببني ملال؛ ما خلّص المدينة العتيقة من الفوضى والعشوائية والازدحام جراء الأنشطة التجارية غير المنظمة بمختلف أزقتها.

وكشفت مصادر هسبريس أن السلطات المختصة عملت على إرجاع الطابع العتيق لهذا النسيج العمراني، في أفق إرساء أسس تنمية حقيقية لهذه المدينة وتثمين مخزونها التراثي والعمراني الذي ينطوي على إرث تاريخي ثمين يحفظ ذاكرة المدينة وتاريخ ساكنتها.