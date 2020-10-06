جهة الشرق تسجل 158 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 158 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3962 حالة، وفقَ معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحّة.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 105 حالات، يليها إقليم جرادة الذي سجّل 25 حالة، وإقليم فكيك 10 حالات؛ فيما سجّل إقليما بركان والناظور 7 حالات في كل واحد منهما، وإقليم تاوريرت حالتيْن، وإقليما جرسيف والدريوش حالة واحدة في كلّ إقليم.

وتماثل للشفاء من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 107 حالات في كل من وجدة وجرادة وجرسيف وبركان والنّاظور، ليرتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها منذ الجائحة إلى 2744 حالة.

وفي السّياق ذاته، توفيت حالتان بسبب الفيروس التّاجي، واحدة بعمالة وجدة-أنجاد والأخرى بإقليم تاوريرت، ليصبح مجموع ضحايا الفيروس 90 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة ذاتها.

ويذكر أن جهة الشّرق احتلت الرتبة الرابعة وطنيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من حيث عدد الإصابات بالفيروس؛ فيما احتلّت جهة الدّار البيضاء-سطات الصدارة بـ1420حالة، تليها جهة الرباط- القنيطرة بـ271 حالة، وجهة مراكش-آسفي بـ161 حالة.