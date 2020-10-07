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اتفاقية شراكة تجمع بين كلية العرائش والهلال الأحمر

اتفاقية شراكة تجمع بين كلية العرائش والهلال الأحمر
هسبريس من العرائش
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 14:03

تم، يوم الثلاثاء برحاب الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية ذاتها والمكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بالمدينة ذاتها؛ وذلك تنزيلا لبرنامج الاتفاقية التي تم توقيعها على الصعيد الوطني بين منظمة الهلال الأحمر المغربي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وما تلاها من اتفاقيات تم توقيعها على صعيد بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديرياتها الإقليمية، وكذا بعض المؤسسات الجامعية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى نقل خبرات أطر الهلال الأحمر المغربي بالعرائش في مجال الإسعافات الأولية وإدارة وتدبير المخاطر والكوارث إلى الأطر العاملة بالكلية، وكذا إلى استفادة الطالبات والطلبة من تكوينات في الإسعافات الأولية للتدخل عند حدوث أي إصابة أو حادثة داخل المؤسسة.

كما أن الاتفاقية من شأنها أيضا فتح الآفاق مستقبلا لمجموعة من المشاريع والبرامج المشتركة بين الجانبين، خاصة في مجال التكوين، إذ ناقش الطرفان إمكانية تنزيل برنامج تكويني مشترك، يهم التكوين في القانون الدولي الإنساني، وذلك إلى جانب التكوينات المذكورة آنفا، إضافة إلى برنامج مشترك لتدبير المركز الطبي الجامعي، الذي تعززت به رحاب الكلية مؤخرا، إذ بادرت إدارة المؤسسة إلى خلق وحدة طبية وتجهيزها بما يلزم من التجهيزات الطبية الأساسية للإسعاف والعلاج الأوليين.

وستمكن مساهمة المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بالعرائش في تدبير هذا المركز الطبي الجامعي في الجانب المتعلق بالموارد البشرية من استكمال هذا المشروع النوعي على صعيد المؤسسات الجامعية. وستهم هذه المساهمة جوانب مختلفة، على رأسها وضع بعض الأطر الطبية التي يتوفر عليها المكتب رهن إشارة هذه الوحدة.

يذكر أن الاتفاقية حضرها عن الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش كل من عميد الكلية، محمد العربي كركب، ونائب العميد المكلف بالبحث العلمي، لعربي السطي، وعن المكتب الإقليمي للهلال الأحمر كل من رئيس المكتب، محمد طه الشتوكي، ونائبه محمد سرو، والكاتب العام للمكتب محمد مروان، إضافة إلى مدير المركب الإقليمي للهلال الأحمر هشام الكنوني، ومصعب التجاني، رئيس قسم التكوين، وحسن الناجي، مسؤول قسم التواصل والإعلام.

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