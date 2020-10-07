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إصابات "كوفيد - 19" تستنفر مستشفيات الجنوب

إصابات "كوفيد - 19" تستنفر مستشفيات الجنوب
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:41

تحديات مستمرة يفرضها تواتر الإصابات بكورونا في جنوب البلاد على المنظومة الصحية، فأمام محدودية الطاقة الاستيعابية للمراكز الاستشفائية تتوجه الأنظار نحو مدى قدرة السلطات الصحية والترابية على تدبير الأمر، والإفلات من دائرة المدن الموبوءة.

وتقاوم مستشفيات الجنوب، منذ عطلة عيد الأضحى، ارتفاع معدل الإصابات في مدن أكادير والعيون وآسا، فيما لجأت بعضها إلى خيار الخروج من "أجنحة كوفيد" لتدبير الإصابات الجديدة، خصوصا أمام ضعف الطاقة الاستيعابية.

وفي مدينة تيزنيت، لجأت السلطات الصحية إلى محطة طرقية جديدة لم تفتح بعد من أجل تدبير عدد الإصابات المرتفع، إذ أوردت مصادر محلية أن الفضاء سيتم تجهيزه لإيواء المصابين بكورونا في حالة الضرورة القصوى.

وفي آسا الزاك، يحكي الفاعل المدني الغالي لطيف عن ضعف القدرات الاستشفائية بالمنطقة، حيث يجري نقل المصابين في مدن بعيدة نحو مراكز المدن الكبرى بالصحراء، مؤكدا أن إصابات الحمادة والمحبس وأم العويتكات تتقاطر على مستشفى آسا.

وأضاف لطيف، في حديث مع جريدة هسبريس، أن إصابات أوسرد بدورها تضطر إلى التنقل صوب الداخلة، مسجلا في السياق ذاته ضعف المراكز الاستشفائية في مدن طانطان وكلميم، وتحسن أخرى تستقبل المرضى كما ينبغي.

ويزداد الضغط كثيرا، حسب المتحدث، على مستشفى العيون، بسبب استقباله مصابي طرفاية وطاح والدورة والدشيرة والحكونية والمرسى وبوجدور، مشيرا إلى أن الجميع كان يمني النفس بتدخل الطب العسكري، لكنه اقتصر على المصابين في صفوف عائلات الجيش.

وأوضح المتحدث ذاته أن مصابي مدينة آسا في وقت سابق توجهوا على الأقدام صوب مركز صحي تم إقفاله، وطولبوا بالمكوث في المنازل، مؤكدا أن حمل أحد المرضى إلى المستشفى على "تريبورتور" هز الوضع الصحي بالإقليم، ما يفرض على الجميع استدراك الأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أستاذ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:15
الصورة تعبر عن عدم مسؤولية الأشخاص الموجودين في الغرفة . كيف تريدون أن ينتهي هذا الوباء.
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