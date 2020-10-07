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كُتّاب وآراء
استئناف "التعليم بالتناوب" في ست مدارس بخنيفرة
قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخنيفرة، "الرجوع إلى اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم بالتناوب ابتداء من الاثنين المقبل 12 أكتوبر الحالي".
ووفق بلاغ للمديرية عينها توصلت هسبريس به، فإن هذا القرار، الذي جاء بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية بالإقليم، يهمّ "كلا من مدرسة الخنساء، ومدرسة أساكا، ومدرسة علال بن عبد الله، ومدرسة زيان، والثانوية الإعدادية ابن عبدون، والثانوية التأهيلية أجدير"، وهي 6 مؤسسات تابعة لجماعة خنيفرة.
وفي الوقت الذي تشيد فيه المديرية ذاتها بالانخراط الإيجابي لكل الأطر التربوية والإدارية، وكذا أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين والشركاء والمتدخلين، واستجابتهم بكل مسؤولية لمتطلبات التكيف السريع بين نمطي التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد، اللذين فرضهما تطور الحالة الوبائية بمدينة خنيفرة؛ فإنها "تدعوهم إلى مواصلة التعبئة المعهودة فيهم، من أجل ضمان تحصيل دراسي آمن، يحفظ سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية".
تجدر الإشارة إلى أن المديرية نفسها سبق لها أن قررت نمط التعليم عن بعد في مجموعة من المدارس، بفعل تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، متخذة قرارها من أجل الحد من انتشار "كوفيد-19" في الأوساط المدرسية، وحرصا منها على سلامة المتعلمات والمتعلمين.