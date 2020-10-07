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"كوفيد 19" يقتحم أسوار الوقاية المدنية في وزان
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 20:56
أظهرت التحاليل المخبرية، التي أجريت لأفراد الوقاية المدنية بمدينة وزان، إصابة عنصر واحد بفيروس "كورونا" المستجد.
ووفق مصادر هسبريس، فإن المصاب جرى إيداعه بفندق خاص بالحالات المؤكدة، وفق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اثنيْن من أسرة عنصر الوقاية المدنية، زوجته وابنه، سبق تأكيد إصابتهما بالفيروس وقد جرى إخضاعهما للحجر الصحي المنزلي بحكم استقرار حالتهما الصحية.