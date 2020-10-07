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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 22:55

أحصت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 7973 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، حسب البيانات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، على إقليم الرشيدية بـ44 حالة، وإقليم تنغير بـ10 حالات، وإقليم ميدلت بـ7 حالات، وإقليم زاكورة بـ6 حالات، وإقليم ورزازات بـ5 حالات.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الجهة سجلت في الفترة المذكورة 170 حالة شفاء إضافية، موزعة على إقليم تنغير بـ54 حالة، وإقليم الرشيدية بـ52 حالة، وإقليم ورزازات بـ44 حالة، وإقليم ميدلت بـ20 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس التاجي بعموم الجهة إلى 7061 حالة.

ووفق المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة، يبلغ مجموع الحالات النشطة، التي توجد رهن التكفل الطبي قصد العلاج من الفيروس بعموم بالجهة، 734 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات منذ بداية تفشي الوباء 178 وفاة.

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