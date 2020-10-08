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الرئيسية | جهات | حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 11 حالة في سبتة

حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 11 حالة في سبتة

حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 11 حالة في سبتة
جمال سماحي من تطوان
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 07:11

أعلنت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك عدد ضحايا الوباء بالمدينة إلى 11 منذ مارس المنصرم.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد-19" وصل إلى 765 حالة، عقب تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت ارتفع فيه عدد المتماثلين للشفاء من الوباء إلى 564 حالة، بعد الإعلان عن تعافي 23 مصابا، منذ مساء الثلاثاء إلى حدود صباح الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن 190 حالة نشطة مصابة بالفيروس التاجي مازالت تتابع البروتوكول العلاجي، 172 منها في إطار تدبير العزل الصحي، و18 حالة استدعت وضعيتها الصحية وضعها تحت المراقبة الطبية، من بينها 5 حالات بغرفة العناية المركزة، و3 أخرى بقسم الطوارئ.

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