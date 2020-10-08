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الرئيسية | جهات | مطالب اجتماعية وسياسية تحرّك "الاستقلال" ببوجنيبة

مطالب اجتماعية وسياسية تحرّك "الاستقلال" ببوجنيبة

مطالب اجتماعية وسياسية تحرّك "الاستقلال" ببوجنيبة
هسبريس من خريبكة
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 05:15

بعث المكتب المحلي لحزب الاستقلال بمدينة بوجنيبة، بإقليم خريبكة، مراسلتين إلى باشا المدينة، إحداهما من أجل "المطالبة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ببوجنيبة"، والثانية لطلب "إعادة النظر في فواتير الماء والكهرباء".

وطالب المكتب المحلي لحزب الاستقلال ببوجنيبة الجهات المسؤولة، من خلال المراسلة الأولى، بـ"اتخاذ ما يمكن من تدابير حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية"، رابطا هذا المطلب بـ"ترسيخ الممارسة السياسية الصحيحة والخلاقة، وطبقا للقانون 29.11 المنظم للأحزاب".

وورد ضمن المراسلة ذاتها أن "حزب الاستقلال بمدينة بوجنيبة يطالب السلطة المختصة بإعادة هذا التقسيم الانتخابي داخل الجماعة الترابية بوجنيبة، من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الدوائر، مع الأخذ بعين الاعتبار توسع المدينة سكنيا وديموغرافيا".

وبخصوص المراسلة الثانية، التي بُعثت نسخة منها إلى مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء ببوجنيبة، أشار حزب الاستقلال فيها إلى أن "فواتير الماء والكهرباء أثقلت كاهل المواطن البوجنيبي، في غياب خدمات حقيقية للسكان".

وأضاف المصدر ذاته أن "السكان استقبلوا الفواتير الباهظة بسخط كبير، رغم أن الماء غير صالح للشرب، سواء من حيث الطعم أو اللون"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"مراجعة هاته الفواتير في إطار حماية المستهلك وتقديم خدمات في المستوى".

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