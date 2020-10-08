"كوفيد-19" يغلق أبواب مدرسة خاصة بشفشاون

هسبريس من شفشاون

أغلقت مؤسسة خاصة للتعليم العمومي بمدينة شفشاون أبوابها اليوم الخميس، بعد ثبوت وجود حالة إيجابية لفيروس "كورونا" ضمن الطّاقم التربوي.

وعلقت إدارة المؤسسة المذكورة الدراسة بجميع أسلاكها إلى حين ظهور نتائج اختبارات التحاليل التي سيخضع لها الطاقمان التربوي والإداري، تنفيذاً للإجراءات المعمول بها، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية.