إقصائيات تحدي القراءة العربي تنطلق ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

أعطى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة انطلاقة الإقصائيات الجهوية الخاصة بمسابقة تحدي القراءة العربي، التي تجري أطوارها الأربعاء والخميس 07 و08 أكتوبر 2020.

ويتبارى خلال هذه المسابقة ممثلو وممثلات المديريات الإقليمية بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال وخنيفرة وأزيلال وخريبكة، التابعة لأكاديمية بني ملال، من أجل الحصول على بطاقة المشاركة على المستوى الوطني.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة، التي تجري في احترام تام لمقتضيات البروتوكول الصحي المعمول به، تكريسا لمشاركة المملكة المغربية المشرفة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وما راكمته من نتائج جد متميزة.

وتكتسي هذه المسابقة أهميتها، حسب مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، من كونها تتماشى مع مشاريع وطنية رائدة أخرى في تطوير مهارات التعلم الذاتي، والفهم، والتحدث، والتفكير الناقد لدى المتعلمات والمتعلمين.

وأضاف السليفاني أن "المسابقة تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية من خلال الارتقاء بواقع القراءة ببلادنا وبمستوى اتقان اللغات بشكل عام واللغتين العربية والأمازيغية على وجه الخصوص، انطلاقا من اعتبار القراءة مفتاحا للتعلم والتحصيل والجودة".

ودعا المسؤول ذاته، بعدما شدد على أهمية هذه المسابقة التربوية، المشاركات والمشاركين إلى الاجتهاد ومواصلة القراءة لتطوير كفاياتهم التربوية والمعرفية.