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مشتغلون في الحفلات يخرجون للاحتجاج بخريبكة

مشتغلون في الحفلات يخرجون للاحتجاج بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 00:13

نظّم عدد من العمال والعاملات بقطاع الحفلات، الخميس، وقفة احتجاجية أمام المركب الثقافي بمدينة خريبكة، من أجل المطالبة برفع الضرر الذي لحقهم جراء توقف أنشطتهم منذ إعلان المغرب حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وردّد المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات عديدة؛ من بينها: "شكون نتوما؟ حنا هوما الفنانين ومصوّري الحفلات"، و"أش بغيتو؟ الحقوق الشرعية، وحق العيش الكريم"، رافعين لافتات كُتب عليها "نطالب بفتح سوق الشغل والتعويض"، و"نطالب بالحقوق الاجتماعية والفنية لممتهني الحفلات الخاصة".

وجاء في كلمات ألقاها منظمو الوقفة الاحتجاجية، وعلى رأسهم ممثلو المنظمة الإقليمية للشؤون الاجتماعية والفنية لقطاع الفن بإقليم خريبكة، أن "المتضررين يطالبون بالتعويض عن فقدان الشغل وفق ما يضمنه الدستور، انطلاقا من إحصاء المعنيين بالأمر بإقليم خريبكة وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم خلال فترة توقفهم عن العمل".

وأشار المتدخّلون إلى أن "مختلف العاملين بالقطاع توقفت مداخيلهم بشكل تام منذ إعلان حالة الطوارئ، ولم يجد أغلبهم ما يسدّ به رمق أسرهم، سواء تعلق الأمر بالمصورين، أو النكافة، أو الأوركسترا، أو مموني الحفلات، أو الفنانين، وكل من يكسب قوته من قطاع الحفلات".

وشدّد المحتجون على ضرورة "إسراع السلطات، بمختلف مستوياتها الإقليمية والجهوية والوطنية، بفتح أبواب الحوار مع العاملين في قطاع الحفلات، من أجل الاستماع إليهم ومعرفة حجم الأضرار التي لحقتهم، في أفق إيجاد حلول عاجلة وفعالة لتمتيعهم بحق الشغل والسكن والعيش الكريم".

مصطفى بنان، نائب رئيس جمعية النهضة للمصورين الفوتوغرافيين بخريبكة، قال إن "المصورين، كغيرهم من العاملين بقطاع الحفلات، عانوا ولا يزالون يعانون من الإقصاء والتشرد وعدم الاستجابة لمطالبهم من طرف المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الغاضبين اختاروا تنظيم وقفة احتجاجية حضارية، تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بوباء "كوفيد 19"، من أجل التعبير عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع التي يعيشونها طيلة الأشهر الماضية".

وشدّد بنان، بصفته أحد المشاركين في الشكل الاحتجاجي، على أن "المتضررين يطالبون بالعودة إلى العمل والحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقتهم خلال الثمانية أشهر الماضية، كما يطالبون المسؤولين بإيجاد حلول استعجالية نظرا لخطورة المرحلة التي وصل إليها العاملون بقطاع الحفلات".

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