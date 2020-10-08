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الرئيسية | جهات | وفيات "كورونا" ترتفع بالمغرب .. والبيضاء تحطم "الأرقام القياسية"

وفيات "كورونا" ترتفع بالمغرب .. والبيضاء تحطم "الأرقام القياسية"

وفيات "كورونا" ترتفع بالمغرب .. والبيضاء تحطم "الأرقام القياسية"
هسبريس من الرباط
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 حالة وفاة بفيروس "كورونا" مقابل شفاء 2133 شخصا؛ فيما ارتفعت الحالات النشطة إلى 20192 حالة، منها 440 حالة خطيرة أو حرجة.

وتتوزع الإصابات الجديدة غير المسبوقة، وعددها 2929 حالة مؤكدة، بشكل أساسي في جهة الدار البيضاء سطات بـ1522 حالة؛ منها 1114 بالبيضاء، و85 بالنواصر، و79 بسطات، و78 ببرشيد، و64 في كل من المحمدية والجديدة، و17 بسيدي بنور، و12 بمديونة، و9 ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة جاءت في المركز الثاني بـ366 حالة؛ منها 90 بالصخيرات تمارة، و58 بالرباط، و56 بالقنيطرة، و54 بسيدي قاسم، و51 بالخميسات، و49 بسلا، و8 بسيدي سليمان.

كما سجلت 212 في جهة مراكش آسفي؛ منها 119 بمراكش، و28 بقلعة السراغنة، و25 بالرحامنة، و13 في كل من الحوز والصويرة، و9 بآسفي، و7 بشيشاوة، و5 باليوسفية.

جهة سوس ماسة أحصت 207 حالات؛ منها 139 بأكادير إدوتنان، و49 بإنزكان آيت ملول، و8 بشتوكة آيت بها، و6 بتارودانت، و4 بتزنيت، وحالة واحدة بطاطا.

كما سجلت 131 في جهة درعة تافيلالت؛ منها 54 بالرشيدية، و27 بورزازات، و22 بتنغير، و17 بميدلت، و11 بزاكورة.

جهة طنجة تطوان الحسيمة أفرزت 122 حالة؛ منها 42 بطنجة أصيلة، و38 بتطوان، و11 في كل من العرائش والمضيق الفنيدق، و10 بالحسيمة، و6 بشفشاون، و4 بوزان.

وسجلت 118 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ منها 44 بخريبكة، و32 بالفقيه بنصالح، و31 ببني ملال، و11 بخنيفرة.

جهة الشرق سجلت 114 حالة؛ منها 66 بوجدة أنجاد، و34 بالناظور، و5 في كل من تاوريرت وبركان، وحالتان في كل من جرسيف وجرادة.

كما سجلت 76 حالة في جهة فاس مكناس؛ منها 24 بتازة، و13 بمكناس، و10 بتاونات، و9 بفاس، و8 بصفرو، و7 بالحاجب، و5 بإفران.

جهة كلميم واد نون سجلت 22 حالة؛ منها 12 بكلميم، و10 بسيدي إفني.

وسجلت 17 في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب. وسجلت 15 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء؛ منها 11 بالعيون، و3 بالسمارة وحالة واحدة ببوجدور.

الوفيات الـ47 سجلت في مدينة البيضاء بـ 12 حالة، و5 بالرباط، و3 في كل من الرشيدية وخريبكة والناظور ومراكش، ثم حالتا وفاة في كل من الجديدة وسلا ومكناس، وحالة واحدة في كل سطات وبرشيد وسيدي سليمان وقلعة السراغنة وإنزكان آيت ملول وميدلت وتطوان وبني ملال ووجدة-أنجاد وجرسيف وكلميم وآسا الزاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الكانبو الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:09
اللي مات الله يرحمو... واللي حي الله يهديه علينا و يطلق سراحنا... ااامين
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13
2 - مواطن من الدارالبيضاء الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:11
الاسبوع المقبل ستظهر نتائج الحركة الكثيفة التي انطلقت بداية هذا الأسبوع بعودة التلاميذ والاطر التربوية إلى المدارس...
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17
3 - مهتم متهم الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:12
المثير في أرقام كورونا هو أنه منذ شهرين أو أكثر و هي منحصرة بين 2000 إصابة و 3000 إصابة ونسمع يوميا بأن عدد الإصابات في مجموع البلاد الفين و.. ألفين و.. واليوم بلغت 2929 وربما غدا سنبدأ مرحلة أكثر من 3000 حالة إصابة
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10
4 - سراج الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:13
الصحة نعمة عظيمة لا يعرف حقها إلا المرضى فلنحافظ عليها بالعمل بإرشادات وزارة الصحة إلى أن يرفع الله سبحانه عنا هذا الوباء.
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47
5 - PROFESSEUR الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:26
عدد الحالات المرتفع وبسبب تهور شعب كازا لا كمامات لا وقاية تكدس في المقاهي والحافلات والشواطئ وتجمعات في الاحياء الكارثة هي ان سكان كازا يتجولون بين مناطق المغرب بدون رخص استثنائية وبحرية تامة وينشرون العدوى
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23
6 - شخص مر من هنا الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:31
لو ان هاذ الفيروس فعلا خطير كما يشاع وعلى حسب نسبة الاصابات اليومية كان من المفروض ان تكون الوفيات بالمىات.الحقيقة ان اغلب المتوفين اناس طاعنين في السن الله يرحمهم اويرحم واليدينا والموت اعلينا حق الى كنا امسلمين خاصنا انسلموا ابهادشي .ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره كما قال الشاعر.
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-4
7 - حسن الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:35
اللهم ارحم اموتنا وسهل لنا ورفع عنا الوباء كوفيد١٩ والاخطر وباء المفسيدين في هدا البلد
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23
8 - أمين لحريزي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:43
أغلب الدول الإفريقية بدأت تتغلّب على وباء كورونا رغم ضعف إمكانياتها .. أما عندنا القضية بدات كتحماض .. بالخصوص جهة الدار البيضاء .. هاد كورونا عينها فينا نيشان احنا فالمحمدية صافي ..!!! وآآقيلا غادين يقضيو على فيروس كورونا فالعالم كامل ولكن باغي يبقى ولد لحرام يدور عندنا احنا فالدرب وزامطنا ما فيهاش ..!!!! أنا وآآقيلا غادي نحرڭ لطانزانيا .. يالله عندهم 500 حالة ..
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10
9 - sindibadi الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:47
مُؤلم والله لَمؤلم
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2
10 - الكازاوي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:01
نعم الأن مدينة الدارالبيضاء دخلت إلى مرحلة 1000 وهذا يخيب، نتمنى الشفاء لجميع المرضى .
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3
11 - كازوي محمدي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:02
الى PROFESSEUR انت ما ساكن في كازا وقيلا معمرك حطيتي فيها راجلك فهامة خاوية فيك
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-8
12 - الله يكون في عون،،،،، الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:05
نتألم عند قراءة الارقام المهولة لكوفيد في مدينة الدارالبيضاء نتمنى من الله العلي القدير أن يرفع علينا هدا الوباء في القريب العاجل، انه مجيب الدعوات.
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2
13 - lahnine ahmed الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:14
سلام مايسعنا إلا أن نطلب الله سبحانه تعالى أن يرفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله أو الناس ياالناس مزيدا من الاحترام والتقدير والتباعد وغسل اليدين والكمامات
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4
14 - الوضع خارج السيطرة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:19
ما دامت الحالات النشطة والحرجة والوفيات مرتفعة ..لا يمكن القول بان الوضعية الوبائية تحت السيطرة حتى لو حققنا نسبة 90% من حالات التعافي..لذا يجب التركيز عليها..لانها الدليل الوحيد في الوقت الحالي على تدهور الوضعية الصحية في المستشفيات وخروجها عن السيطرة .ما يقارب 20.000 حالة نشطة .و 400 حالة حرجة لا يبشر بخير ...يجب على المسؤولين ان ينكبوا على البحث في اسباب ارتفاع هذه الحالات وكيفية مواجهتها بدل الاعلان عن حالات التعافي وارتفاعها كأننا حققنا الهدف..والى ذلك الحين يجب علينا تحمل المسؤولية والالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية لانها الحل الوحيد امامنا لوقاية انفسنا ومن نعزهم من هذا الوباء اللعين .ما يقع في الدار البيضاء له اسباب متعددة الكل يعرفها..لكن الحل ليس ترك الساكنة في متاهة مناعة القطيع لاننا لا نتوفر على مقومات نجاح هذا الاسلوب ..ولا معنى لمقارنة الوضعية الوبائية في المغرب بدول اخرى لوجود الفارق الشاسع ...ليس لدينا الا الله نرجو رحمته ولطفه بنا .
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2
15 - ام طالبة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:25
المرجو ألا يؤثر القرار على حرمان سكان المدن من صلة رحم ذويهم خاصة الوالدين المسنين الذين حرمنا من رؤيتهم منذ أشهر طوال و الذين أصيبوا بالاكتئاب لعدم تواجدنا معهم في المناسبات الدينية (عيد الفطر و عيد الأضحى و عاشوراء )
رجاء النظر بعين الرحمة و السماح لنا زيارة والدينا خلال عطلة المولد النبوي .
لكم منا كل الاحترام و التقدير.
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1
16 - نورس الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:35
الله يرفع هذا المرض على المغرب كله في القريب إن شاء الله.
الواحد خاصو يحتاط لأجل نفسه والآخرين والكمال على الله.
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0
17 - Moulin Chicago الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:37
المهم كن على يقين يا من يعطي الإحصائيات كل يوم فأنت مسؤول أمام آلله و السلام
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