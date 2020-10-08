وفيات "كورونا" ترتفع بالمغرب .. والبيضاء تحطم "الأرقام القياسية"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 حالة وفاة بفيروس "كورونا" مقابل شفاء 2133 شخصا؛ فيما ارتفعت الحالات النشطة إلى 20192 حالة، منها 440 حالة خطيرة أو حرجة.

وتتوزع الإصابات الجديدة غير المسبوقة، وعددها 2929 حالة مؤكدة، بشكل أساسي في جهة الدار البيضاء سطات بـ1522 حالة؛ منها 1114 بالبيضاء، و85 بالنواصر، و79 بسطات، و78 ببرشيد، و64 في كل من المحمدية والجديدة، و17 بسيدي بنور، و12 بمديونة، و9 ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة جاءت في المركز الثاني بـ366 حالة؛ منها 90 بالصخيرات تمارة، و58 بالرباط، و56 بالقنيطرة، و54 بسيدي قاسم، و51 بالخميسات، و49 بسلا، و8 بسيدي سليمان.

كما سجلت 212 في جهة مراكش آسفي؛ منها 119 بمراكش، و28 بقلعة السراغنة، و25 بالرحامنة، و13 في كل من الحوز والصويرة، و9 بآسفي، و7 بشيشاوة، و5 باليوسفية.

جهة سوس ماسة أحصت 207 حالات؛ منها 139 بأكادير إدوتنان، و49 بإنزكان آيت ملول، و8 بشتوكة آيت بها، و6 بتارودانت، و4 بتزنيت، وحالة واحدة بطاطا.

كما سجلت 131 في جهة درعة تافيلالت؛ منها 54 بالرشيدية، و27 بورزازات، و22 بتنغير، و17 بميدلت، و11 بزاكورة.

جهة طنجة تطوان الحسيمة أفرزت 122 حالة؛ منها 42 بطنجة أصيلة، و38 بتطوان، و11 في كل من العرائش والمضيق الفنيدق، و10 بالحسيمة، و6 بشفشاون، و4 بوزان.

وسجلت 118 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ منها 44 بخريبكة، و32 بالفقيه بنصالح، و31 ببني ملال، و11 بخنيفرة.

جهة الشرق سجلت 114 حالة؛ منها 66 بوجدة أنجاد، و34 بالناظور، و5 في كل من تاوريرت وبركان، وحالتان في كل من جرسيف وجرادة.

كما سجلت 76 حالة في جهة فاس مكناس؛ منها 24 بتازة، و13 بمكناس، و10 بتاونات، و9 بفاس، و8 بصفرو، و7 بالحاجب، و5 بإفران.

جهة كلميم واد نون سجلت 22 حالة؛ منها 12 بكلميم، و10 بسيدي إفني.

وسجلت 17 في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب. وسجلت 15 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء؛ منها 11 بالعيون، و3 بالسمارة وحالة واحدة ببوجدور.

الوفيات الـ47 سجلت في مدينة البيضاء بـ 12 حالة، و5 بالرباط، و3 في كل من الرشيدية وخريبكة والناظور ومراكش، ثم حالتا وفاة في كل من الجديدة وسلا ومكناس، وحالة واحدة في كل سطات وبرشيد وسيدي سليمان وقلعة السراغنة وإنزكان آيت ملول وميدلت وتطوان وبني ملال ووجدة-أنجاد وجرسيف وكلميم وآسا الزاك.