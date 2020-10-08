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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة
ياسين أوشن
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:02

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 118 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 31 حالة بإقليم بني ملال، و44 حالة بإقليم خريبكة، و11 حالة بإقليم خنيفرة، و32 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 7239 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 96 حالة شفاء إضافية؛ منها 25 حالة بإقليم بني ملال، و14 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم أزيلال، و12 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 36 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5995 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 4 حالات؛ واحدة بإقليم بني ملال و3 حالات بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 139 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1105 حالات. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 106046 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الخميس، 2929 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 142953 حالة في المغرب.

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