5 وفيات و114 إصابة بـ"كورونا" بجهة الشّرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

توفيت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، خمس حالات بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ بجهة الشّرق؛ منها ثلاث حالات بإقليم النّاظور، وحالتان في عمالة وجدة-أنجاد وإقليم جرسيف.

وحسب المصدر نفسه، فقد أحصت الجهة ما مجموعه 114 إصابة جديدة بالوباء في كل من وجدة التي سجّلت 66 حالة، والناظور التي سجلت بها 34 حالة، وتاوريرت وبركان اللذين سجّلا 5 حالات في كلّ إقليم، إلى جانب حالتين مسجّلتين في كلّ من جرسيف وجرادة.

وتماثل للشفاء من المرض 92 حالة في كل من وجدة والناظور وجرسيف وبركان والدريوش، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3066 حالة.

ويتابع العلاج، حاليا، من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 1038 حالة نشطة موزّعة على جميع أقاليم جهة الشّرق.