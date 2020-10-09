أكاديمية كلميم تشهد إقصائيات "تحدي القراءة"

رشيد بيجيكن من أكادير

شارك أربعة عشر تلميذا وتلميذة تابعين لمختلف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكاديمية جهة كلميم واد نون، الخميس، في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها الخامسة.

وأسفرت النتائج الجهوية المؤهلة إلى المسابقة الوطنية عن فوز التلميذ عثمان أكناو عن ثانوية "إبضر" الإعدادية بمديرية سيدي إيفني بالمرتبة الأولى، وكل من آلاء أرنو بمؤسسة الإمام الغزالي الخصوصية بمديرية طانطان، وكليمينة أمجكر بثانوية النصر الإعدادية بمديرية أسا الزاك، وهاجر الشريف عن ثانوية محمد الخامس التأهيلية بمديرية كلميم. واحتلت المرتبة الخامسة التلميذة سهام ماموني عن ثانوية القدس التأهيلية بمديرية طانطان.

وجرت أطوار النسخة الخامسة من هذه المسابقة، التي تشرف عليها لجان تحكيم جهوية وإقليمية برئاسة مدير الأكاديمية والمديرة والمديرين الإقليميين، بالنمط الحضوري لجميع المتعلمات والمتعلمين الذين يمثلون المديريات الإقليمية لكلميم، سيدي إيفني، طانطان وأسا الزاك، وفي ظروف تراعي البروتوكول الصحي وتحترم جميع التدابير الاحترازية الصحية الواردة في النصوص التنظيمية ذات الصلة وكذا الصادرة عن السلطات الصحية المعنية، ضمانا لأمن وسلامة كل المشاركات والمشاركين.

وتندرج هذه التظاهرة التربوية، التي أطرها أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية والمصالح المعنية بالأكاديمية ومديرياتها الإقليمية، في إطار مواصلة مشاركة الأكاديمية في مشروع تحدي القراءة العربي.