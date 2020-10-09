حملة تضامنية تدعم "بنك الدم" في مدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

بمبادرة من جمعية كفاءات مواطنة للتنمية، وتحت شعار "التبرع بالدم تقاسم للحياة مع الآخر"، نُظمت، الخميس، حملة للتبرع بالدم بجماعة المشور بمدينة فاس.

وتروم هذه الحملة، التي نظمت بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم والسلطة المحلية بباشوية المشور فاس الجديد، وفق رئيسة الجمعية ليلى لمكوم المرنيسي، الرفع من مخزون هذه المادة الحيوية بمدينة فاس، مشيرة إلى أن هذه المبادرة عرفت نجاحا باهرا.

وأوضحت المرنيسي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الحملة التضامنية والإنسانية تميزت بمشاركة فعالة من لدن تجار ومهنيي أحياء فاس الجديد والساكنة المحلية، فضلا عن الانخراط التلقائي فيها من قبل عناصر السلطة المحلية، يتقدمهم باشا المنطقة، وأطر الجمعية من أطباء وممرضين وممرضات.

ودعت رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية إلى المزيد من التضامن والتآزر والتحلي بالمواطنة الحقة عبر المساهمة في مثل هذه الأعمال النبيلة، وذلك في ظل الخصاص الذي تعرفه وحدات بنك الدم وحاجة المرضى الماسة إلى هذه المادة الحيوية.