دواوير تطالب بإعادة ترسيم حدود الملك الغابوي

حميد رزقي من أزيلال

طلب مجموعة من المواطنين بدواري أيت وعريان وآيت إملول، التابعين لجماعة بني عياط، من السلطات وإدارة المياه والغابات التدخل العاجل قصد رفع الحصار المفروض من طرف جمعيات القنص على أراضيهم المجاورة للملك الغابوي التابعة لنفوذ جماعة بني آعياط بإقليم أزيلال.

وأشار السكان في عرائض وقعها العشرات منهم، حصلت هسبريس على نسخ منها، إلى تضررهم من عملية كراء الأراضي القريبة من الدواوير التابعة لجماعة بني عياط لجمعيات القنص دون موافقة المجلس الجماعي لبني آعياط.

وقال عبد الرزاق أبو العرب، من دوار آيت إملول، إن "جمعيات القنص أقدمت على تنصيب حدود محميتها داخل المجال الترابي لجماعة بني عياط متجاوزة الملك الغابوي الذي اكترثه من جماعة مولاي عيسى بن دريس، وكذلك أراضي مجموعة من سكان آيت وعريان وآيت إملول، ما يتسبب في وقوع صدام مباشر مع هؤلاء كلّما وصل موسم القنص".

وأضاف أبو العرب أن "جمعيات القنص هذه تنشر مجموعة من الحراس على طول الحدود التي رسمتها يمنعون السكان من الولوج إلى أراضيهم ومن ممارسة أنشطتهم المعيشية، كالرعي والزراعة والحطب وما إلى ذلك".

وذكر المتحدث أن الساكنة سبق لها أن وجهت من خلال أحد المنتخبين رسالة إلى قائد قيادة بني عياط، تكشف من خلالها أن جمعيات للقنص تكتري المجال الغابوي التابع للنفوذ الترابي لجماعة مولاي عيسى بن إدريس لكنها تستغل أراضي تابعة لجماعة بني آعياط.

وقال إن وجود مجموعة من العلامات التي تحمل عبارة "قنص مؤجر" بمحاذاة دواري أيت إملول ووعريان على الطريق الرابطة بين الدوارين، "يؤكد على كراء هذه الجمعيات لأراضي تابعة للملك الغابوي لجماعة بني عياط دون موافقة من الجماعة".

ويطالب السكان المتضررون من خلال مراسلة تتوفر عليها هسبريس بـ"إعادة ترسيم حدود الملك الغابوي بين جماعة بني عياط وجماعة مولاي عيسى بن إدريس، وإجبار جمعيات القنص على عدم تجاوز هذه الحدود واحترام القانون".

وحاولت جريدة هسبريس أكثر من مرة الاتصال بالمدير الإقليمي للمياه والغابات، سواء من خلال رسائل نصية أو عبر الهاتف، قصد نيل تعليقه على الموضوع، لكن تعذر عليها ذلك رغم تواصلها مع جهات أخرى لإخباره بفحوى الاتصال.