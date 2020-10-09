تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد-19" الجديدة في المغرب

هسبريس من الرباط

يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي بشكل مثير في المغرب، بتسجيل حصيلة قياسية جديدة بلغت 3445 حالة في ظرف 24 ساعة الأخيرة، و44 حالة وفاة، مقابل شفاء 2747 شخصاً.

واستحوذت جهة الدار البيضاء سطات، كما العادة، على أكبر عدد من الإصابات الجديدة بـ 1490 حالة، منها 1171 بالبيضاء، و80 ببرشيد، و64 بسطات، و62 بالنواصر، و37 بالجديدة، و30 بمديونة، و29 بالمحمدية، و14 ببن سليمان، و3 بسيدي بنور.

الجديد في الوضعية الوبائية هو ارتفاع ملفت للإصابات في جهة سوس ماسة؛ إذ سجلت لأول مرة 680 حالة في آخر 24 ساعة، منها 534 حالة بإنزكان آيت ملول، و130 بأكادير إداوتنان، و7 حالات بطاطا، و6 بتارودانت، و3 باشتوكة آيت بها.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 280 حالة إصابة بالوباء، منها 74 حالة بالصخيرات تمارة، و69 بسلا، و49 بالرباط، و45 بالقنيطرة، و29 بسيدي سليمان، و12 بالخميسات، وحالتان بسيدي قاسم.

جهة بني ملال خنيفرة أفرزت 231 حالة جديدة، منها 79 حالة ببني ملال، و47 بخريبكة، و37 بخنيفرة، و36 بأزيلال، و32 بالفقيه بنصالح. كما سجلت 214 إصابة جديدة بكورونا في جهة الشرق، منها 142 حالة بوجدة أنجاد، و27 بالناظور، و15 بجرادة، و10 حالات بتاوريرت، و9 بجرسيف، و6 ببركان، و3 بالدريوش، وحالتان بفجيج.

أما جهة مراكش آسفي فأحصت 175 حالة، منها 109 حالات بمراكش، و21 حالة يالرحامنة، و17 بقلعة سراغنة، و11 باليوسفية، و5 حالات في كل من الحوز وشيشاوة والصويرة، وحالتان بأسفي.

جهة درعة تافيلالت نالت 117 حالة، منها 57 حالة بالرشيدية، و24 بميدلت، و21 بتنغير، و11 يورزازات، و4 حالات بزاكورة. فيما سجلت 112 إصابة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 39 حالة بتطوان، و28 بطنجة أصيلة، و17 بالعرائش، و12 بالمضيق الفنيدق، و9 حالات بالحسيمة، و4 بوزان، و3 بشفشاون.

جهة فاس مكناس سجلت 75 حالة، منها 24 بإفران، و18 بفاس، و10 حالات بتاونات، و9 حالات في كل من تازة ومكناس، و5 حالات بصفرو. وسجلت 33 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب، و25 في جهة كلميم واد نون، منها 18 بكلميم، و5 حالات بسيدي إفني، وحالة في كل من طانطان وأسا الزاك، ثم 13 حالة في العيون الساقية الحمراء بالعيون.

الوفيات الـ 44 سجلت منها 14 حالة في مدينة البيضاء، و5 حالات بمراكش، و4 حالات بوجدة أنجاد، و3 وفيات بالجديدة، وحالتان في كل من الصخيرات-تمارة وخنيفرة والناظور وتاوريرت وبركان وتطوان، وحالة واحدة في سيدي بنور وأكادير إداوتنان وسيدي قاسم وتازة ومكناس والعيون.