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الرئيسية | جهات | جهة بني ملال تُحصي 231 حالة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تُحصي 231 حالة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تُحصي 231 حالة جديدة بـ"كورونا"
ياسين أوشن
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 19:28

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 79 حالة بإقليم بني ملال، و47 حالة بإقليم خريبكة، و37 حالة بإقليم خنيفرة، و32 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و36 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 7470 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، 164 حالة شفاء إضافية؛ منها 62 حالة بإقليم بني ملال، و34 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و33 حالة بإقليم خنيفرة، و35 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6159 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة حالتين جديدتين بإقليم خنيفرة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 141 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1170 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 106330 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الجمعة، 3445 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 146398 حالة في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Ahyoud الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 20:31
الوباء ينتشر بسرعة في الجهة ولااحد يكثرت لهوله، حتى الكمامات اضحت شبه مفقودة، نظرا لجشع بعض الصيادلة الذين يبيعون، عشر كمامات ب30درهما عوض 8دراهم،،،
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2 - at Med الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 20:34
لم أفهم شيء الحالات في ارتفاع والمدارس مفتوحة الله يلطف بنا
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