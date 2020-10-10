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كُتّاب وآراء
"التنمية البشرية" تقرب خدمات الصحة ببني ملال
أشرف خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، الجمعة بمقر الولاية، على تسليم مفاتيح سيارتين للإسعاف مجهزتين ووحدتين صحيتين متنقلتين، بتكلفة تناهز 1,7 مليون درهم، وذلك في إطار "برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا-الفترة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
واستفادت الجماعتان الترابيتان "أولاد يوسف" و"سمكت" من سيارتي الإسعاف المجهزتين لنقل الحالات المستعجلة من الدواوير بهاتين الجماعتين إلى المراكز الصحية القريبة، أو المستشفيات، للاستفادة من الخدمات الصحية اللازمة.
ولتقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة، استفادت الجماعتان الترابيتان "دير القصيبة" و"أولاد سعيد الواد" من وحدتين صحيتين متنقلتين لتمكين الفرق الصحية من التنقل إلى دواوير هاتين الجماعتين، وذلك بناء على برنامج زمني يتم إعداده من طرف مصالح قطاع الصحة بتنسيق مع رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية والجماعة الترابية المعنية.
وتندرج هذه العملية التي حضرها إلى جانب والي الجهة، رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورؤساء الجماعات الترابية المستفيدة، والمندوب الإقليمي للصحة ببني ملال، (تندرج) في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية لدعم وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية الاستعجالية والأساسية للساكنة بالوسط القروي، وكذا تقريب الخدمات الطبية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة المشتغلين بالمناطق القروية بالإقليم.