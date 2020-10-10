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الرئيسية | جهات | جماعة طانطان: البوليساريو تتلقى ضربات موجعة

جماعة طانطان: البوليساريو تتلقى ضربات موجعة

جماعة طانطان: البوليساريو تتلقى ضربات موجعة
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 10 أكتوبر 2020 - 08:38

عبّر المجلس الجماعي لطانطان عن استنكاره الشديد لما "أقدمت عليه مجموعة من الانفصاليين بتأسيسهم هيئة غير قانونية، وما سبق ذلك من تهديد باختراق المنطقة العازلة وقيام الكيان الوهمي بمناورات عسكرية استفزازية، وكذا عرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع بمعبر الكركرات، في خطوات بئيسة ويائسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتشتيت وحدة صف الشعب المغربي لالتفافه حول ضامن وحدة ترابه".

وأورد بيان استنكاري للمجلس الجماعي، تتوفر عليه جريدة هسبريس، أن ساكنة جماعة طانطان، بمنتخبيها وقبائلها، شيبها وشبابها، نسائها ورجالها، ومن منطلق إيمانهم الراسخ بعدالة قضيتهم الوطنية الأولى، يندّدون بـ"هذه المحاولات المغرضة، التي يقوم بها انفصاليو ما يسمى بالبوليساريو، والتي تعبر عن الفشل الذريع الذي أصبح يتخبّط فيه هؤلاء جراء الضربات الموجعة والمتتالية التي يتلقونها يوما بعد يوم من مختلف دول العالم وكافة التنظيمات الدولية".

وعبّر المجلس الجماعي ذاته عن التشبث بالوحدة الترابية ومباركة خطوات الملك محمد السادس، معربا عن "استعدادنا الدائم للدفاع، بكل غال ونفيس، عن كل شبر من وطننا العزيز، وإصرارنا على التكتل لإفشال كل المناورات التي يقوم بها خصوم وحدتنا الترابية، والتي لا تزيدنا إلا قوة وتماسكا".

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