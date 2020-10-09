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الرئيسية | جهات | "كوفيد - 19" يحصد 10 أرواح في جهة الشّرق

"كوفيد - 19" يحصد 10 أرواح في جهة الشّرق

"كوفيد - 19" يحصد 10 أرواح في جهة الشّرق
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 22:45

سجّلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ؛ منها 4 حالات بعمالة وجدة-أنجاد، وحالتان في كلّ من الناظور وبركان وتاوريرت، ما رفع حصيلة الوفيات بالجهة إلى 107 حالات.

وخلال الفترة نفسها، أحصت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة 214 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، وهي أعلى حصيلة مسجّلة بالجهة منذ بداية تفشّي الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 4417 حالة.

ورصدت الحالات الجديدة بعمالة وجدة-أنجاد التي سجلت وحدها 142 حالة، وإقليم النّاظور الذي سجّل 27 حالة، يليه إقليم جرادة بـ15 حالة، ثمّ إقليم تاوريرت بـ10 حالات، فيما سجّل إقليم جرسيف 9 حالات، وإقليم بركان 6 حالات، وإقليم الدريوش 3 حالات، وإقليم فكيك حالتين.

وتماثل للشفاء من الفيروس التاجي 152 في كلّ من وجدة والناظور وفكيك وجرادة وبركان وجرسيف، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين بالجهة إلى 3218 حالة.

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