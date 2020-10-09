تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد آيت حساين من تنغير

سجلت جهة درعة تافيلالت 117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8221 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحة، فقد سجل إقليم الرشيدية وحده 57 حالة، يليه إقليم ميدلت الذي سجل 24 حالة، فيما رصد إقليم تنغير 21 حالة، وإقليم ورزازات 11 حالة، وأخيرا إقليم زاكورة 4 حالات.

وارتفعت حصيلة المتعافين بأقاليم الجهة إلى 7222 حالة، بعد التأكد من شفاء 89 مريضا من الفيروس التاجي، موزعين على الأقاليم الخمسة المكونة لجهة درعة تافيلالت.

وفي السياق ذاته، لم تسجل جهة درعة تافيلالت أي وفاة بسبب فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات في 182 وفاة منذ بداية انتشار الوباء. في المقابل يوجد 817 مصابا بالفيروس تحت التكفل الطبي، موزعين بين المستشفيات والمنازل.