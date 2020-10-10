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كُتّاب وآراء
سرقة "مياه الحدائق" تستنفر مقاطعة "عين الشق"
قررت مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء فتح مساطر قضائية ضد أعضاء شبكة متخصصة في سرقة مياه الحدائق واستغلالها في عمليات تجارية، من خلال أنشطة غير قانونية لغسل السيارات.
وقال عبد المالك الكيحل، رئيس مقاطعة عين الشق، إن مصالح المقاطعة رصدت إقدام مجموعة كبيرة من العناصر على فتح شبه ورشات عشوائية لغسل السيارات، مستخدمة في ذلك مياه تتم سرقتها من قنوات للماء الصالح للشرب.
وأضاف الكيحل في تصريح لهسبريس أن "المعطيات الميدانية التي توصلنا بها، أكدت وجود شبكات منظمة يستغل أفرادها هذه المياه بشكل غير قانوني، من خلال إقدامهم على كسر أقفال عدادات قنوات مياه الحدائق العمومية وشروعهم في استغلالها بشكل مفرط وغير قانوني".
وتابع رئيس مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء بأن "عناصر الشرطة الإدارية قامت بتحرير مجموعة من المحاضر في الموضوع، ونقوم حاليا بالإجراءات القضائية الضرورية، خاصة وأننا رصدنا قيام عناصر هذه الشبكة بتوظيف عمال مغاربة ومواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل القيام بغسل السيارات طوال أيام الأسبوع، وما يرافق ذلك من تراكم مبالغ مالية كبيرة على كاهل مقاطعة عين الشق".
وقدّر عبد المالك الكيحل الخسائر بـ"ملايين السنتيمات، وهو ما يشكل تجاوزا قانونيا من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتبذير المال العام من أجل تحقيق مصالح مالية خاصة".