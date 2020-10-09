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تنظيم حزبي يلتمس مراجعة إغلاق "سوق الأحد"

تنظيم حزبي يلتمس مراجعة إغلاق "سوق الأحد"
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:25

طالب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكادير بمراجعة توقيت إغلاق المركب التجاري سوق الأحد، الذي حددته لجنة اليقظة في الخامسة مساء، وتحديده في العاشرة ليلا، في ملتمس رفعه الفرع الحزبي إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان.

وأوضح فرع الاتحاد الاشتراكي في ملتمسه، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن المركب التجاري سوق الأحد بأكادير يشهد عملية إعادة الهيكلة، وأن التجار "يعانون من تراجع تجارتهم وإغلاق محلات بعضهم، وضعف إقبال المواطنين على المركب بسبب جائحة "كورونا"، فجاء قرار الإغلاق الذي ثمنه الجميع لاحتواء انتشار الوباء"، لكن "تحديد موعد الإغلاق في الخامسة مساء يضر بمصالح هؤلاء التجار ويهددهم في قوتهم اليومي"، يضيف فرع الاتحاد الاشتراكي.

وأبرز الفرع الحزبي أنه بقدر مشاركته وانخراطه المسؤول في الحملات التحسيسية بخطورة "كورونا"، فإنه حريص على "ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية فيما يتعلق ببعض

القرارات التي تمس شريحة كبيرة من الساكنة"، مشيرا إلى أن التجار يلتمسون "السماح لهم وللمرافقين بركن سياراتهم بمحاذاة شارع عبد الرحيم بوعبيد على الجانبين، نظرا لقلة مساحة المرابد، ومن شأن هذا القرار أن يساهم ولو بشكل نسبي في رواج المركب".

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