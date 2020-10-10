الوقاية تسود بامتحان "القانون والاقتصاد" في وزان

أيوب صدور من وزان

وسط تدابير احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، انطلقت امتحانات الدورة الربيعية الخاصة بالشعب العلمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمركز مدينة وزان.

وفي هذا الصدد، قال الميلودي الخزار، أستاذ جامعي، إنه في إطار تفعيل التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي "كوفيد-19" ونقل العدوى بين الطلبة، "ارتأت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تبعا لتعليمات عميد الكلية، اعتماد مراكز للقرب بهدف التخفيف من عبء التنقل، وبالتالي نقص الحركية كإجراء احترازي ووقائي".

وأضاف الأستاذ الجامعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من أجل ضمان مرور هذه العملية في ظروف مثالية، تم الالتزام بالتدابير الاحترازية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع الطالبات والطلبة المسجلين بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية"، منوها بتضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطة إقليمية ومحلية وطلبة وطاقم إداري وتربوي، لضمان الشروط الموضوعية لاجتياز هذه الاختبارات.

من جانبه صرح نبيل بوزكري، الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بأن الأجواء العامة لاجتياز الامتحانات جيدة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين اختاروا مركز الامتحان لمدينة وزان تجاوز 2500 طالب وطالبة.

واعتبر الدكتور بوزكري التجربة "ناجحة ورائدة ومحققة لأهدافها بفضل تفهم وانخراط الطلبة ومراعاتهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى جانب العناية التي أولاها عميد الكلية، محمد العمراني بوخبرة، من خلال حرصه على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة وبكل الروافد الجغرافية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان"، مشيدا بدور جميع الفاعلين والمتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق.