هذه تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 194 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 65 حالة بإقليم بني ملال، و38 حالة بإقليم خريبكة، و4 حالات بإقليم خنيفرة، و56 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و31 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 7664 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء السبت، 46 حالة شفاء إضافية؛ منها 15 حالة بإقليم بني ملال، و15 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و13 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 3 حالات بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6205 حالات.

وفيما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 3 حالات جديدة بكل من إقليم خنيفرة وبني ملال وخريبكة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 144 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1315 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 106775 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، السبت، 3443 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 149841 حالة في المغرب.