سبتة المحتلة تراكم 12 وفاة بسبب فيروس الجائحة

جمال سماحي من تطوان

بلغت حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بثغر سبتة المحتل 12 حالة وفاة، عقب تسجيل وفاة جديدة تخص امرأة ستينية كانت ترقد بوحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي، بحسب ما أعلنت عنه السلطات الصحية بالمدينة.

وكشفت المصادر ذاتها إصابة 30 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إلى حدود اليوم السبت، مقابل تماثل 12 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء، مشيرة إلى أن سبتة عرفت في الـ48 ساعة الماضية أعلى نسبة إصابة بالوباء، بلغت 80 حالة.

ويشير آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بسبتة إلى بلوغ إجمالي عدد المصابين بالمدينة السليبة 873، من ضمنهم 607 متعافين، في وقت وصل فيه عدد الحالات النشطة التي ما تزال قيد العلاج 254 حالة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن 236 حالة إيجابية تخضع لتدبير العزل الصحي المنزلي، فيما ترقد 18 حالة أخرى بالمستشفى الجامعي لسبتة، من بينها 4 حالات بوحدة العناية المركزة، و4 أخرى بقسم الطوارئ، و10 حالات تخضع للمراقبة الطبية.