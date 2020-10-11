24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الصحة النفسية
- فيلم "البابوان".. تحفة بصرية تُقابل تديّن الإنسان أمام "الدوغمائية"
- الجائحة تُجمد "مجلس اللغات" وتُدب حياة إضافية في مسار "إيركام"
- "كورونا" يخفض واردات شركات مغربية من الملابس الجاهزة التركية
- الجيش الجزائري يقع في التناقض ويعود إلى مهاجمة صحراء المغرب
رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يعود إلى السكن في قصر الرباط (3.00)
مجموعة "زنيبر" تفتتح بطنجة مصنع "كوكاكولا" بحُضور سفير أمريكا (2.50)
- الجيش الجزائري يقع في التناقض ويعود إلى مهاجمة صحراء المغرب - (160)
- هل تستجيب "وزارة الداخلية" لمقترح الرفع من عدد أعضاء البرلمان؟ - (118)
- المغرب يسجل 3443 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (90)
- تشكيك المغاربة ينتقل إلى "لقاح كورونا" .. مؤامرة وأغراض ربحية - (89)
- ائتلاف مغاربي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"المجلس العلمي" يبرز مخاطر كورونا في تونفيت
حلّ أعضاء من المجلس العلمي المحلي في ميدلت، السبت، بالجماعة الترابية تونفيت، قصد تحسيس المواطنين بخطورة فيروس "كورونا" المستجد، وبغية حثّ الساكنة على ضرورة ارتداء الكمامات.
الحملة التي تمت بتنسيق مع السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، استهدفت ساكنة تونفيت وأرباب المحلات التجارية، وشهدت توزيع الكمامات على الناس ممن كانوا متواجدين في الشارع الرئيس للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس العلمي المحلي بميدلت سبق له أن نظم، بتنسيق مع عمالة ميدلت، حملات توعوية بكل من ميدلت وبومية والريش وأغبالو وإيتزر، من أجل ترشيد الناس إلى السلوك السليم في مواجهة الفيروس التاجي، وتقديم نصائح من شأنها أن تقي من كوفيد-19" وتساهم في الحد من انتشاره.