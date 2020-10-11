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"المجلس العلمي" يبرز مخاطر كورونا في تونفيت

"المجلس العلمي" يبرز مخاطر كورونا في تونفيت
ياسين أوشن
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 05:44

حلّ أعضاء من المجلس العلمي المحلي في ميدلت، السبت، بالجماعة الترابية تونفيت، قصد تحسيس المواطنين بخطورة فيروس "كورونا" المستجد، وبغية حثّ الساكنة على ضرورة ارتداء الكمامات.

الحملة التي تمت بتنسيق مع السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، استهدفت ساكنة تونفيت وأرباب المحلات التجارية، وشهدت توزيع الكمامات على الناس ممن كانوا متواجدين في الشارع الرئيس للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العلمي المحلي بميدلت سبق له أن نظم، بتنسيق مع عمالة ميدلت، حملات توعوية بكل من ميدلت وبومية والريش وأغبالو وإيتزر، من أجل ترشيد الناس إلى السلوك السليم في مواجهة الفيروس التاجي، وتقديم نصائح من شأنها أن تقي من كوفيد-19" وتساهم في الحد من انتشاره.

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