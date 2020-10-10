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كُتّاب وآراء
250 إصابة بـ"كورونا" وحالتيْ وفاة في جهة الشرق
أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4667 شخصا.
وحسب المصدر نفسه، سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 186 حالة، فيما سجل إقليم الناظور 25 حالة، وإقليم جرادة 12 حالة، وإقليم تاوريرت 15 حالة، وإقليم بركان 10 حالات، في حين لم تتعد الإصابات بإقليمي جرسيف والدريوش حالة واحدة بكل منهما.
وارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس "كوفيد-19" خلال المدة نفسها إلى 3340 حالة بعد التأكد من شفاء 122 مصابا بكل من وجدة وجرادة وفكيك والناظور وتاوريرت وبركان وجرسيف.
وفي السّياق ذاته، توفي شخصان بسبب الفيروس التاجي، أحدهما بعمالة وجدة-أنجاد، والثاني بإقليم جرادة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 109 حالات منذ بداية انتشار الوباء بجهة الشّرق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
فلم تكن حالات تتجاوز عشرة حالات اقصى تقدير في جهة شرقية كاملتا ..لاكن تراخي سلطات لسماح بالدخول سياح من الخارج للجهة شرقية وعدم تطبيق احتواء منطقة 2 مع منطقة 1 مما جعل جهة شرقية تعيش اتعس ايامها
ماذا تنتضر السلطات الايام سوداء آتية